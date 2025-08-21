Доказательства на ткани: как пятна крови помогают раскрывать преступления

Физические свойства пятен крови могут рассказать о скрытых обстоятельствах преступления

Попавшая на ткань пятно крови может рассказать криминалистам гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ученые из Университета штата Северная Каролина исследовали, как ведут себя капли крови, когда они сталкиваются с разными видами тканей, чтобы улучшить методы судебной экспертизы.

Об этом пишет Popular Mechanics.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Forensic Science International , команда проанализировала динамику капель крови, падающих на три разных типа хлопчатобумажных тканей. Цель заключалась в том, чтобы, анализируя пятно, воспроизвести всплеск крови, который ее создал.

«Когда кровь попадает на ткань, она оставляет пятно. Но бывает трудно точно оценить, как быстро кровь двигалась, когда она попала на ткань. Летела ли она быстро? Медленно? Это трудно определить, потому что когда кровь контактирует с тканью, она распространяется по поверхности волокон», — отметил один из авторов исследования Тиэганг Фан.

Что говорят «пальцы» и «сателлиты»

Исследователи обнаружили, что количество «пальцев» – тонких отростков, расходящихся от центра пятна – свидетельствует о скорости, с которой кровь попала на ткань. Чем больше «пальцев», тем быстрее было движение. Однако со временем эти отростки могут сливаться.

Кроме того, чем быстрее двигалась кровь, тем вероятнее, что вокруг центрального пятна образуются дополнительные мелкие пятна, известные как сателлитные капли.

Особенности разных тканей

Ученые анализировали пять типов тканей: обычный хлопок (plain-woven cotton), лицевую и оборотную стороны хлопкового твила, а также лицевую и оборотную стороны трикотажа.

Выяснилось, что обычный хлопок давал больше подсказок, поскольку пятна на нем были самыми большими. Трикотаж оставлял наименьшие пятна для анализа, а твил оказался самым сложным для изучения.

Фан назвал результаты исследования "перспективными" и отметил, что команда планирует расширить его на другие типы тканей.

"Очевидно, что специфические структуры каждой поверхности играют решающую роль в том, как формируются эти пятна крови, и что мы можем из них узнать", - добавил он.

