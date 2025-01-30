Доказательство инопланетной жизни: на астероиде Бенну обнаружили важные органические соединения

Образцы космической породы, собранные космическим кораблем NASA на астероиде Бенну и доставленные на Землю, содержат богатый набор минералов и редких органических соединений. Это самое важное доказательство возможности существования жизни на других планетах.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на две публикации в журнале Nature.

Новое исследование показало, что космический камень насыщен соединениями, богатыми азотом и углеродом. Среди них 14 из 20 аминокислот, которые жизнь на Земле использует для построения белков, и все четыре кольцевидные молекулы, образующие ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин.

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Исследование также выявило целый ряд минералов и солей, что свидетельствует о наличии воды на астероиде. В образце обнаружен также важный для биохимических реакций аммиак.

Некоторые из этих соединений были замечены и раньше в космических камнях, упавших на Землю, но другие не были обнаружены до сих пор.

"Просто невероятно, насколько он богат. Он полон этих минералов, которых мы раньше не видели в метеоритах, и их комбинации, которых мы раньше не видели”, — сказала профессор Сара Рассел, космический минералог из Музея естественной истории в Лондоне.

Как появилась жизнь на Земле?

Это не значит, что на Бенну когда-то была жизнь, но это подтверждает теорию о том, что астероиды принесли на Землю воду и органический материал, когда врезались в нашу планету миллиарды лет назад.

"Ранняя Солнечная система была действительно турбулентной, и вокруг нее летали миллионы астероидов, подобных Бенну", — объяснил доктор Эшли Кинг из Музея естествознания.

Идея заключается в том, что они бомбили молодую Землю, засеяв нашу планету ингредиентами, которые дали нам океаны и сделали жизнь возможной.

Но Земля была не единственным миром, пострадавшим от космических камней. Астероиды тоже сталкивались бы с другими планетами.

"Земля уникальна тем, что сейчас это единственное место, где мы обрели жизнь, но мы знаем, что астероиды доставляли эти ингредиенты, углерод и воду, по всей Солнечной системе", — сказал доктор Кинг.

Ученые сейчас пытаются понять, возможно ли найти жизнь где-нибудь еще в нашей Солнечной системе.

Напомним, ранее сообщалось, что Музей естественной истории в Лондоне получил черную пыль и гранулы, взятые из астероида Бенн в возрасте 4,6 миллиарда лет. Ученые готовились раскрыть его тайну.

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