Доказательство инопланетной жизни: на астероиде Бенну обнаружили важные органические соединения

Новое исследование показало, что космический камень насыщен соединениями, богатыми азотом и углеродом.
Образцы космической породы, собранные космическим кораблем NASA на астероиде Бенну и доставленные на Землю, содержат богатый набор минералов и редких органических соединений. Это самое важное доказательство возможности существования жизни на других планетах.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на две публикации в журнале Nature.
Новое исследование показало, что космический камень насыщен соединениями, богатыми азотом и углеродом. Среди них 14 из 20 аминокислот, которые жизнь на Земле использует для построения белков, и все четыре кольцевидные молекулы, образующие ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин.
Исследование также выявило целый ряд минералов и солей, что свидетельствует о наличии воды на астероиде. В образце обнаружен также важный для биохимических реакций аммиак.
Некоторые из этих соединений были замечены и раньше в космических камнях, упавших на Землю, но другие не были обнаружены до сих пор.
"Просто невероятно, насколько он богат. Он полон этих минералов, которых мы раньше не видели в метеоритах, и их комбинации, которых мы раньше не видели”, — сказала профессор Сара Рассел, космический минералог из Музея естественной истории в Лондоне.
Как появилась жизнь на Земле?
Это не значит, что на Бенну когда-то была жизнь, но это подтверждает теорию о том, что астероиды принесли на Землю воду и органический материал, когда врезались в нашу планету миллиарды лет назад.
"Ранняя Солнечная система была действительно турбулентной, и вокруг нее летали миллионы астероидов, подобных Бенну", — объяснил доктор Эшли Кинг из Музея естествознания.
Идея заключается в том, что они бомбили молодую Землю, засеяв нашу планету ингредиентами, которые дали нам океаны и сделали жизнь возможной.
Но Земля была не единственным миром, пострадавшим от космических камней. Астероиды тоже сталкивались бы с другими планетами.
"Земля уникальна тем, что сейчас это единственное место, где мы обрели жизнь, но мы знаем, что астероиды доставляли эти ингредиенты, углерод и воду, по всей Солнечной системе", — сказал доктор Кинг.
Ученые сейчас пытаются понять, возможно ли найти жизнь где-нибудь еще в нашей Солнечной системе.
Напомним, ранее сообщалось, что Музей естественной истории в Лондоне получил черную пыль и гранулы, взятые из астероида Бенн в возрасте 4,6 миллиарда лет. Ученые готовились раскрыть его тайну.
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