Долгожданное обновление: в "Дії" возвращается услуга смены места жительства, но есть нюанс

В приложении "Дія" возвращают услугу изменения места жительства Это долгожданное обновление позволит осуществлять процедуру за несколько кликов. Без походов в ЦНАП и органы регистрации. Сначала сервис будет доступен для детей, женщин и других невоеннообязанных граждан.

Об этом говорится в сообщении "Дії".

Сервис автоматизирован: нужно изменить в приложении местожительство в собственном или в жилище другого единоличного владельца, а данные в реестр прибавятся автоматически.

"Итак, вы получаете услугу с молниеносной скоростью", — говорят разработчики.

Что нужно, чтобы воспользоваться сервисом

иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

не быть военнообязанным;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года

Сначала сервис будет доступен для детей, женщин и других невоеннообязанных украинцев.

Накануне в Минцифре анонсировали появление вскоре у "Дії" пяти новых сервисов. Подробности о каждом из них читайте в материале ТСН.ua.

Тем временем , Рада сократила перечень тех, кто имеет право на отсрочку. В ряды ВСУ смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью.

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