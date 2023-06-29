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Долгожданное обновление: в "Дії" возвращается услуга смены места жительства, но есть нюанс

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Долгожданное обновление: в "Дії" возвращается услуга смены места жительства, но есть нюанс

Долгожданное обновление в "Действии" / Фото: Министерство цифровой трансформации

Усовершенствовали услугу и набирают тестировщиков, чтобы проверить новый функционал.

В приложении "Дія" возвращают услугу изменения места жительства Это долгожданное обновление позволит осуществлять процедуру за несколько кликов. Без походов в ЦНАП и органы регистрации. Сначала сервис будет доступен для детей, женщин и других невоеннообязанных граждан.

Об этом говорится в сообщении "Дії".

Сервис автоматизирован: нужно изменить в приложении местожительство в собственном или в жилище другого единоличного владельца, а данные в реестр прибавятся автоматически.

"Итак, вы получаете услугу с молниеносной скоростью", — говорят разработчики.

Что нужно, чтобы воспользоваться сервисом

  • иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії";
  • иметь налоговый номер;
  • быть старше 14 лет, или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
  • не быть военнообязанным;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года

Сначала сервис будет доступен для детей, женщин и других невоеннообязанных украинцев.

Накануне в Минцифре анонсировали появление вскоре у "Дії" пяти новых сервисов. Подробности о каждом из них читайте в материале ТСН.ua.

Тем временем , Рада сократила перечень тех, кто имеет право на отсрочку. В ряды ВСУ смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью.

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Дата публикации
Просмотры
505
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