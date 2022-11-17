Домашний интернет при отключении электроэнергии: как подключить и настроить сеть

Как настроить интернет во время веерных отключений, советы по пользованию мобильным интернетом при отключении электроэнергии, читайте в материале ТСН.ua

Многие слышали, что если роутер подсоединить к повербанку, он будет раздавать интернет даже во время отключения света. Это можно сделать в случае, если мобильный интернет у вас выключается вместе с электроснабжением во время веерных или аварийных отключений. Также, этот способ пригодится, если во время блекаута у вас все же работает мобильный интернет, но его скорости недостаточно для нормальной работы. Если мы описали ваш случай – вам понадобится доступ к домашнему бесперебойному интернету, который могут обеспечить провайдеры по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Поскольку некоторые провайдеры поддерживают питание сетей с помощью генератора даже во время экстренных отключений, технология GPON остается доступной для пользователей в любое время.

Технология GPON является наиболее развитой Интернет-технологией и позволяет работать с Интернетом без электроснабжения в течение 12 часов подряд.

Как настроить интернет, который будет работать когда нет света

Важно: бесперебойный интернет будет работать только если к вам в квартиру заведено оптоволокно. Итак, нужно убедиться, что ваш провайдер использует этот тип связи и подвести оптоволокно, если его нет. После этого нужно подсоединить роутер и оптоволоконный терминал к дополнительному блоку питания.

Таким дополнительным источником питания могут быть разные приборы, в зависимости от ваших потребностей.

Если вы планируете использовать ноутбук или смартфон

Смартфон и ноутбук не требуют дополнительной зарядки, если работают от заряженной батареи, но при этом вам необходим рабочий Wi-Fi роутер при отключении света.

В этом случае достаточно будет подключить повербанк к роутеру и оптическому терминалу.

Вам понадобятся два провода USB – DC (5.5 мм*2.1 мм) и 2 повербанка, которые будут выдавать напряжение, достаточное для питания роутера, то есть 12 В. Такой набор обойдется вам в около 6 000 гривен и его эффективности будет достаточно для работы в течение 2 -4 часа.

При этом, можно обойтись только одним повербанком, если в нем есть порты. Для этого придется использовать кабели, способные повышать напряжение.

Чтобы работать с таким набором дольше, приобретите повербанк большей емкости – от 20 000 mAh или устройство бесперебойного питания (UPS) на 400 В. В этом случае вам придется потратить еще около 2 000 гривен.

Если вам необходимо не только питание для роутера, но и для ноутбука

Приобретите устройство бесперебойного питания на 800 В, имеющее три выхода типа розетки, к которым вы сможете подключить вилки своих устройств. Одно такое устройство будет работать в течение 2-4 часов и будет стоить около 3 500 гривен.

За 4000 гривен можно найти устройства бесперебойного питания на 850 В, которые могут работать до 6 часов подряд.

Если у вас есть необходимость работать за стационарным компьютером во время перебоев с электричеством

Устройства бесперебойного питания для работы по стационарному ПК, мощнее ноутбука, значительно дороже и стоят около 7 500 гривен. Такие бесперебойники на 1500 В более мощные, поэтому и стоят больше.

Если вам необходимо работать дольше, например, 4 часа подряд, вам понадобятся сверхмощные бесперебойники на 3 000 В. Такие устройства и стоят соответствующих денег и обойдутся вам в примерно 33 500 гривен.

Читайте также: