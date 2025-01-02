"Дорога динозавров": ученые нашли сотни огромных следов, оставленных 166 миллионов лет назад

Всего в нескольких сотнях метров от оживленной трассы в Великобритании ученые обнаружили совершенно иной тип дороги, которой пользовались доисторические животные.

Ученые обнаружили "дорогу динозавров" в Великобритании, по которой 166 миллионов лет назад ходили гигантские травоядные и свирепые хищники Юрского периода.

Об этом пишет Daily Mail.

В карьере Дьюарс-Фарм в Оксфордшире палеонтологи из Оксфордского и Бирмингемского университетов нашли более 200 следов динозавров. Это пять цепочек следов, самая длинная из которых имеет длину 150 метров.

Их удалось обнаружить благодаря рабочему карьера Гэри Джонсону, который обратил внимание на "необычные неровности" в известняке, когда убирал слой глины, чтобы добраться до камня. Эти удивительно хорошо сохранившиеся следы открывают потрясающие подробности жизни давно вымерших гигантов и даже фиксируют момент встречи двух динозавров.

Четыре из этих цепочек принадлежат травоядным динозаврам с длинной шеей, скорее всего, цетиозаврам, 18-метровым родственникам диплодока. Пятый след, вероятно, оставил мегалозавр — свирепый девятиметровый хищник, обитавший в заболоченных лагунах Британии в среднеюрский период.

Осознав значимость находки, специалисты начали в карьере полномасштабные раскопки и вскоре обнаружили более 200 окаменелых следов. Ученые также создали полную 3D-модель "дороги динозавров", которая дает ценную информацию о динамично развивающейся доисторической экосистеме, которая около 166 миллионов лет назад, до образования этого слоя известняка, представляла собой теплую неглубокую лагуну над толстым слоем ила.

Эта густая грязь сохранила настолько невероятный уровень детализации, что ученые могут видеть, как она деформировалась, когда ноги динозавров хлюпали здесь миллионы лет назад.

"В отличие от ископаемых костей, подобные находки рассказывают нам о поведении вымерших животных. Размер, форма и положение следов могут рассказать нам, как передвигались эти динозавры, каковы были их размеры и скорость", – рассказал доктор Дункан Мердок, палеонтолог из Оксфордского университета.

Трехпалые следы мегалозавра имеют длину около 65 см и находятся на расстоянии 2,7 м друг от друга. На основании этих измерений ученые подсчитали, что древний хищник мог передвигаться со скоростью около 5 км/ч, то есть примерно с такой же скоростью, как ходит человек.

Палеонтологи даже обнаружили место, где пересекались пути мегалозавра и завропода. Судя по следам, первым здесь прошел зауропод, а позднее — мегалозавр.

"Там, где пересекаются тропы, мы получаем представление о потенциальном взаимодействии между различными видами, такими как плотоядный мегалозавр и гигантские травоядные зауроподы", – пояснил доктор Мердок.

И хотя эти открытия уже являются захватывающими, эксперты утверждают, что их может быть еще больше, и, вероятно, будут найдены и другие следы.

Напомним, американские ученые обнаружили и описали новый вид древних гигантских динозавров. Новая находка поможет ученым лучше понять, как жили и развивались эти удивительные существа.

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