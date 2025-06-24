Дорога провалилась и открыла вход в средневековую больницу в центре британского города

Флаг Великобритании. / © Associated Press

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В самом сердце Йорка, возле Королевского театра, дорожники натолкнулись на провал в покрытии — и случайно открыли вход в подземную “пустоту”, оказавшуюся остатками средневековой больницы XII–XIII веков. Место, где когда-то стояла римская легионерская крепость, снова привлекло внимание археологов.

Об этом сообщает издание Mirror.

Неожиданное открытие произошло на площади Святого Леонарда, когда рабочие чинили дорогу. Под асфальтом обнаружили фрагменты построек, которые могли быть частью больницы Святого Леонарда — одного из крупнейших благотворительных учреждений средневековой Англии. Находка расположена вблизи современного Музейного сада и простиралась до места, где впоследствии работал Королевский монетный двор. После Реформации больница была разрушена, а поверх нее построили дорогу.

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Участок сразу же огородили, на место прибыли археологи. Для безопасности пешеходов и водителей была перекрыта часть полос движения. В горсовете сообщили, что все находки зафиксированы в соответствии с нормами CIFA, и сделаны подробные фото для дальнейшего анализа.

Советница по транспорту Кейт Равилиус поблагодарила жителей за терпение, признав, что раскопки затянули сроки ремонта:

"Мы знали, что эта зона археологически насыщена, но не ожидали столь увлекательных находок. Работы немного задержались, но каждый фрагмент истории, который мы здесь открываем, стоит того", - сказала она.

Чиновница призвала жителей планировать маршруты заранее, избегать центра в часы пик и, по возможности, пересаживаться на велосипеды или автобусы. Часть общественного транспорта временно перенаправлена, но обещают сохранить сообщение со всеми районами.

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Площадь Святого Леонарда получила современный вид еще в 1836 году. Часть разрушенных городских стен тогда использовали в качестве основы для новой дороги, которая сегодня считается одной из центральных артерий Йорка и, как выяснилось, скрывает остатки тысячелетней истории.