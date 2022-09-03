Досрочное старение и проблемы с сердцем: ученые рассказали, что будет с телом человека на Марсе

Исследователи считают, что самым большим вызовом для людей будет отсутствие гравитации, похожей на земную.

Ученые из Австралийского национального университета провели моделирование, которое показало, как тело человека будет вести себя на Марсе.

Об этом пишет The Grunge.

Проживание на Красной планете может быть достаточным, чтобы вызвать сердечный приступ или, по крайней мере, серьезно увеличить риск его возникновения.

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Как отмечают ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, длительное пребывание в открытом космосе может привести к истощению сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсической комбинацией радиации и отсутствием гравитации, что затрудняет работу системы кровообращения.

"Мы знаем, что путешествие на Марс занимает от шести до семи месяцев, и это может привести к изменению структуры ваших кровеносных сосудов или силы вашего сердца из-за невесомости, возникающей в результате космического путешествия", — заявил ученый Ван Лун.

Гравитация играет огромную роль в способности организма восстанавливать костную ткань, функции костей и клетки. При ее отсутствии рутинные задачи, которые организм обычно выполняет для сохранения целостности костных клеток и костной ткани, не всегда выполняются. По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это приводит к значительной потере костной массы.

В отличие от Земли, естественно имеющей магнитосферу, защищающую нас от радиационных частиц, Красная планета не имеет природного барьера защиты. Это означает, что жизнь в условиях невесомости может привести к достаточно сильным солнечным ожогам для проживающих на марсианском грунте.

Ранее ученые рассказали, что произойдет с телом человека после смерти в космосе: через 30 секунд легкие будут разрушаться, и человек будет парализован.

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