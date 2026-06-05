Дождевая ловушка: почему медузы не могут всплыть на поверхность после тропических ливней

После ливней медузы не могут подняться на поверхность через барьер, который создает дождевая вода / © pixabay.com

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Обычно медузы плавают очень близко к водной поверхности в поисках пищи, ориентируясь на солнечный свет. Однако после сильных дождей эти животные внезапно исчезают из верхних слоев водоемов, опускаясь гораздо глубже. Ученые смогли объяснить такое аномальное поведение морских организмов с помощью обычных законов физики.

Об этом удивительном природном феномене и его неожиданной разгадке пишет

Phys.org.

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Неожиданное открытие в Эверглейдсе

Команда немецких ученых отправилась в Национальный парк Эверглейдс во Флориде, чтобы собрать кубомедуз вида Tripedalia cystophora. У этих животных сложные глаза и демонстрируют интересное поведение, но после тропического ливня исследователи вообще не смогли найти их на привычном мелководье. Это внезапное исчезновение вынудило ученых воспроизвести подобные условия в собственной затемненной лаборатории.

Причиной такого поведения стало расслоение воды, возникающее после обильных осадков на побережье. Более легкая пресная вода формирует верхний слой над более плотной соленой водой, а между ними образуется переходная зона под названием галоклин . С помощью искусственного интеллекта ученые зафиксировали, что медузы постоянно пытались пробиться сквозь этот барьер к свету, но то и дело терпели неудачу.

Физический барьер вместо биологии

Ранее считалось, что организмы просто избегают определенных зон или изменение солености временно ухудшает их навыки плавания. Однако новое исследование доказало, что во время активного движения медузы вверх выталкивают более плотную соленую воду в более светлые слои. Этот процесс создает так называемое стратификационное сопротивление, которое быстро уносит энергию животных и существенно уменьшает их плавучесть.

Выходит, что животные создают себе дополнительное сопротивление собственными движениями, что делает пересечение галоклина физически невозможным. По словам авторов исследования, этот невидимый предел работает по тем же законам, что и электронные транзисторы, контролируя пропускную способность среды. Таким образом, вертикальное распределение популяции животных в дикой природе диктуется сугубо физикой границ, а не их физиологией или поведением.

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Напомним, Побережье Западной Австралии заполонила стая смертельно опасных медуз-коробок . Эти существа могут принадлежать к новому виду, еще не имеющему официального названия.

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