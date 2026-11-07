Древнее кладбище охранял 10-тонный каменный великан: что обнаружили археологи

Археолог на раскопках. Иллюстративное изображение / © facebook.com/oleg.apostolov

Реклама

Недалеко от Парижа археологи обнаружили древнее кладбище возрастом около 6500 лет, над которым возвышался огромный каменный монумент в форме человека. Вес каменного гиганта составляет почти 10 тонн, а его длина превышает три метра. Рядом с ним исследователи обнаружили 11 захоронений, десятки крупных каменных блоков и загадочное сооружение, похожее на курган, в котором, однако, не было человеческих останков.

Об необычной археологической находке сообщает издание The Daily Galaxy.

Реклама

Находка была сделана во французском городе Шампиньи-сюр-Марн, расположенном к востоку от Парижа. Археологические исследования проводились перед началом строительства нового жилого комплекса.

Реклама

Наибольшее внимание исследователей привлекла гигантская каменная фигура, которую относят к так называемым статуям-менгирам. Она лежала на спине в специальной яме, где когда-то была установлена вертикально.

Размеры монумента впечатляют: примерно 3,04 метра в длину, 1,68 метра в ширину и более 74 сантиметров в толщину. Его вес оценивается в 9,7 тонны — примерно столько же весят два взрослых африканских слона.

Древние мастера придали камню человеческие очертания, тщательно обработали поверхность и вырезали пояс вокруг талии. На монументе также заметны небольшие округлые углубления, расположенные дугой.

Особенно интересно, что на некоторых участках сохранились чёрные и белые следы, которые могут быть остатками древней краски. Это означает, что когда-то каменный великан мог выглядеть гораздо ярче.

Реклама

Почему памятник упал и было ли это сделано намеренно, археологи пока не установили.

11 захоронений и десятки каменных блоков

Каменная статуя оказалась частью гораздо более крупного погребального комплекса, возраст которого оценивается примерно в 6500 лет.

Всего исследователи обнаружили 11 могил и около 30 крупных каменных блоков. Некрополь располагался в верхней части террасы, образованной рекой Марна.

Восемь захоронений были сосредоточены на площади около 60 квадратных метров. Ещё три располагались севернее — недалеко от каменного гиганта и других монументов.

Реклама

Большинство умерших хоронили в выпрямленном положении в больших могильных ямах. Во время раскопок археологи также обнаружили следы деревянных столбов возле некоторых захоронений. Вероятно, они служили ориентирами, которые помогали находить могилы даже спустя длительное время после захоронения.

Среди сопутствующих предметов были обнаружены кремневые лезвия, наконечники стрел, топор из песчаника и обработанные изделия из кости.

Загадочное сооружение без захоронения

Еще одной неожиданностью стало сооружение площадью около 30 квадратных метров, расположенное в юго-восточной части археологического участка.

Снаружи она напоминала курган: земляной купол из коричневого ила покрывал сложную конструкцию из ям, рвов, каменных блоков и деревянных столбов. Внутри также нашли небольшую каменную плиту, расколотую на две части.

Однако самое интересное заключалось в том, что под сооружением не обнаружилось ни одного захоронения.

Археологи предполагают, что она могла служить ориентиром или отдельным ритуальным монументом, который был виден издалека. В то же время её истинное назначение остаётся неизвестным.

Какой материал использовали древние строители

Исследование также продемонстрировало неожиданно высокий уровень строительных навыков людей, создавших погребальный комплекс.

Археологи обнаружили, что при возведении монументов и обустройстве могил древние мастера использовали смесь песка, ила, гравия и воды. Благодаря высокому содержанию карбонатов после высыхания она затвердевала и напоминала примитивный цемент.

Этот материал использовали для укрепления краев могил, обустройства ям для установки вертикальных камней и сооружения загадочного кургана.

Подобные строительные смеси ранее обнаруживались на других неолитических памятниках Западной Европы, в частности в жилых постройках. Однако их использование в погребальных комплексах представляет собой особенно интересное свидетельство древних строительных технологий.

Одно из захоронений оказалось особенно необычным

Среди 11 погребённых археологи обнаружили человека, которого похоронили совсем не так, как остальных.

Вместо обычного горизонтального положения её тело поместили в сидячем положении в узкой круглой шахте, напоминавшей колодец.

Со временем природные процессы сделали это захоронение ещё более необычным. Вода, просачиваясь через почву с высоким содержанием карбонатов, постепенно откладывала кальцит вокруг костей. В результате голени и стопы оказались полностью покрытыми твёрдой минеральной коркой.

Почему эту женщину похоронили в сидячем положении и чем она отличалась от других умерших, исследователи пока не выяснили.

Что покажет анализ древней ДНК

Следующим этапом исследования станет лабораторное изучение человеческих останков.

Археологи планируют провести анализ древней ДНК и изотопные исследования. Это поможет установить возраст и пол погребенных, оценить состояние их здоровья и особенности питания.

Кроме того, ученые надеются выяснить, где именно жили эти люди, были ли они местными жителями и перемещались ли они в течение жизни на значительные расстояния.

Находка в Шампиньи-сюр-Марн открывает новые возможности для изучения неолитических общин Парижского региона, их погребальных традиций, ритуалов и строительных технологий, которыми они владели более шести тысячелетий назад.

Напомним, в могильнике Фалльвард на северо-западе Германии археологи обнаружили останки мужчины, жившего более 1500 лет назад и являвшегося носителем редкой генетической линии бактерии, вызывающей проказу. Ранее этот вид возбудителя обнаруживали только в египетских мумиях, датируемых IV–II веками до нашей эры.

Новости партнеров

Новости партнеров