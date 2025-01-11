Древнее "Колесо духов" ошеломило ученых: мегалитическое сооружение сместилось на 40 метров

Знаменитый мегалитический памятник на Ближнем Востоке Руджм аль-Хири, называемый "Колесом духов" или Левантийским Стоунгенджем, продолжает хранить тайну своего назначения.

Версию о древней "астрономической обсерватории" поставило под сомнение новое исследование ученых, опубликованное в журнале Remote Sensing.

Исследователи из Тель-Авивского университета и университета Бен-Гуриона в Негеве определили, что Руджм аль-Хири, являющийся сооружением окружностью примерно 500 метров и диаметром 150 метров, за около 5 тысяч лет своего существования существенно изменил свое расположение.

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Как оказалось, тектонические блоки северного Израиля непрерывно двигаются по эллиптической траектории против часовой стрелки со средней скоростью от 8 до 15 миллиметров в год. Таким образом со времени своего создания "Колесо духов" сместилось примерно на 40 метров.

“Интегрированный геофизический анализ региона […] показывает, что участок Руджм аль-Хири вращался против часовой стрелки и сместился от своего начального расположения на десятки метров. Это означает, что текущая ориентация радиальных стен и входов была не такой, как ~4000–2000 лет до нашей эры, и предположения о том, что они были выравнены с небесными телами прошлого, не подтверждаются", — утверждают авторы нового исследования.

Ранее, в 1998 году, ученые установили, что оси симметрии и входы Руджм аль-Хири, состоящий из центральной скалы, окруженной несколькими концентрическими кругами из базальтовых камней, соединенных серией радиальных стен, были выравнены по направлениям солнцестояний, равноденствия, расположения Сириуса и других небесных тел в небе во времена бронзового века.

Однако теперь назначение "Колеса духов" снова стало загадкой.

Некоторые археологи считают, что сооружение могло служить оборонительным фортом, другие предполагают, что здесь было место захоронения важного лидера или политического деятеля.

К сожалению, очень мало артефактов было найдено внутри структуры, поэтому у исследователей практически нет подсказок, с которыми можно работать.

Напомним, ранее группа геологов и исследователей из Великобритании и Австралии раскрыла одну из самых больших тайн знаменитого исторического памятника — Стоунгенджа.

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