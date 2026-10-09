Древнее кольцо с надписью может пролить новый свет на рассказ о распятии Иисуса Христа

Это кольцо нашли еще в 1960-х годах

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Ученые решили исследовать медное кольцо, которое обнаружили в 1960-х годах в крепости в Иудейской пустыне. На нем выгравировано имя «Понтий Пилат» — так звали римского наместника Иудеи, у которого были все полномочия юридической и военной власти, необходимые для того, чтобы распорядиться о распятии Иисуса.

Об этом пишет Daily Mail.

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В течение десятилетий находка хранилась в хранилище, а в 2018 году израильские исследователи предположили, что надпись ΠΙΛΑΤΟ может быть связана с Понтием Пилатом или кем-либо из его администрации. О возможном владельце артефакта исследователю подсказали не только буквы, но и само изделие. Кольцо сделано из недорогого медного сплава, тогда как высокопоставленные представители римской власти пользовались золотыми печатями или украшениями с драгоценными камнями.

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Исследователи не исключают, что Пилат, очевидно, никогда не носил этот перстень. Скорее всего, украшение принадлежало служащему низшего ранга, выполнявшему административные задания по поручению наместника.

Специалист по раннему христианству из Бирмингемского университета Кандида Мосс отмечает, что такое толкование может объяснить одну из деталей описания распятия Иисуса в Евангелии от Иоанна.

В 19-й главе Евангелия от Иоанна описывается табличка, прикрепленная к кресту Иисуса, с надписью: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». В Библии говорится, что ее подготовил Пилат, однако Мосс считает, что наместник поручил эту задачу кому-то из подчиненных.

Ранее сообщалось, что археологи нашли «неземной» металл в перстнях до 3800 лет.

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