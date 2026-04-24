Древнее массовое захоронение раскрыло ужасы пандемии чумы 1500 лет назад

В древнем городе Джераш в Иордании археологи и ученые обнаружили подтвержденное массовое захоронение времен чумы Юстиниана, которое дает новое представление о масштабах одной из первых пандемий в истории человечества. Исследователи установили, что сотни людей похоронили там в течение нескольких дней примерно 1500 лет назад.

Об этом сообщило издание Science Daily.

Речь идет о чуме Юстиниана — то, что считают первой зафиксированной масштабной вспышкой бубонной чумы в Средиземноморье, которая длилась с 541 до 750 года нашей эры. По данным исследователей, пандемия унесла миллионы жизней по всей Византийской империи и существенно повлияла на развитие общества.

Исследование возглавил доцент Колледжа общественного здоровья Университета Южной Флориды Рейс Х. Й. Цзян. По его словам, команда стремилась не только выявить сам возбудитель болезни, но и понять, кем были люди, которые умерли, как они жили и как именно пандемия меняла городскую жизнь.

«Мы хотели выйти за рамки простого определения патогена и сосредоточиться на людях, на которых он повлиял, кем они были, как они жили и как выглядела смерть от пандемии в реальном городе», — отметил Цзян.

Новая научная работа стала третьей в серии исследований, посвященных чуме Юстиниана. Если предыдущие работы были сосредоточены преимущественно на бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму, то на этот раз ученые изучали социальные и человеческие последствия эпидемии.

В центре исследования — массовое захоронение в Джераше. Ученые выяснили, что большое количество тел быстро складывали поверх обломков керамики в заброшенном общественном месте. Это свидетельствует о чрезвычайной ситуации, когда город не мог хоронить умерших традиционным способом.

Ученые отмечают, что это захоронение не похоже на обычные кладбища, которые формируются постепенно годами. В этом случае речь идет об отдельном массовом событии: сотни людей были похоронены за считанные дни.

Исторические источники давно описывали распространение чумы в Византийскую эпоху, однако большинство мест захоронений, которые связывали с пандемией, не имели достаточных доказательств. Джераш стал первым местом, где массовое захоронение, связанное именно с чумой, подтвердили и археологическими находками, и генетическим тестированием.

В исследовании принимали участие специалисты по геномике, инфекционным заболеваниям, антропологии, молекулярной медицине и истории. К работе также присоединились археолог Карен Хендрикс из Сиднейского университета и лаборатория ДНК Флоридского Атлантического университета.

Отдельное внимание ученые уделили вопросу мобильности населения. Исторические и генетические данные свидетельствуют, что люди в то время активно перемещались между регионами и смешивались между общинами. Однако в обычных захоронениях это часто незаметно.

Место захоронения в Джераше показало, что во время кризиса эти скрытые связи становятся очевидными. По данным исследователей, похороненные там люди, вероятно, принадлежали к мобильному населению, которое обычно было рассеяно по всему региону, но во время пандемии оказалось в одном месте.

Ученые считают, что это открытие помогает лучше понять не только то, как распространялись болезни, но и то, как пандемии меняли повседневную жизнь, социальные структуры и выявляли наиболее уязвимые группы населения.

По словам Цзяна, пандемии являются не только биологическими, но и социальными событиями. Густонаселенные города, путешествия и изменения окружающей среды влияли на распространение болезней тогда — и продолжают влиять сейчас.

Напомним, ранее ученые нашли связь между извержением вулкана в 1345 году и эпидемией чумы. Изменение климата заставило Европу импортировать зерно из стран Причерноморья, а с ним и возбудителей болезни.