Древнеримская инженерия: ученые нашли 1700-летнюю баню с теплым полом

Древнеримская баня / Иллюстративный фото

Археологи на востоке Турции обнаружили 1700-летнюю римскую баню, оборудованную передовой системой подогрева полов. Эта редкая археологическая находка раскрывает новые детали о древнеримской инженерии и повседневной жизни в регионе.

Об этом пишет Arkeonews.

Открытие сделали случайно в 2023 году, когда фермер из села Салкайя в провинции Элязыг наткнулся на кусок мозаики, когда копал яму для саженцев. Случайная находка вскоре превратилась в крупный археологический проект, координируемый Министерством культуры и туризма Турции. Раскопки обнаружили остатки комплекса римских бань, датируемых примерно III веком нашей эры.

Благодаря использованию георадара археологи обследовали прилегающую территорию, чтобы обнаружить другие скрытые постройки. То, что они раскопали, оказалось настоящим чудом: кальдарий, или помещение для горячего купания в бане с доказательствами передовой римской системы отопления, сохранившийся удивительно хорошо.

Гипокауст: давняя инновация в отоплении

Эти раскопки обнаружили сеть небольших колонн (suspensurae) под полом бани – это признак системы гипокауста. Это гениальная римская технология, обеспечивавшая центральное отопление почти два тысячелетия назад. Горячий воздух, поступавший от печи, циркулировал под поднятым полом и через каналы, встроенные в стены. Эта система нагревала как пол, так и стены, создавая теплую и влажную среду, идеальную для купания.

© скриншот с видео

«Небольшие колонны, которые мы видим здесь, поддерживали систему гипокауста, которая обеспечивала отопление полов и стен. Это одна из определяющих особенностей римской архитектуры, подчеркивающая передовую инженерию того периода», — объяснил археолог Эмре Чайир, который руководит раскопками.

По его словам, это открытие является первой римской баней, найденной в провинции Элязыг, что делает ее уникальным дополнением к богатому археологическому наследию Анатолии. Наличие столь сложной структуры свидетельствует о том, что в этом регионе когда-то было развитое поселение, а не просто сельская местность. Баня, кроме своего прямого назначения, была центром социальной, культурной и политической жизни.

Культурное значение и сохранение наследия

«Наши усилия сосредоточены на защите этого культурного наследия и передаче его в будущее. Баня с ее кальдарием и системой гипокауста является прямым свидетельством древнеримской повседневной жизни и архитектурной изобретательности», — подчеркнул Чайир.

Раскопки продолжаются под наблюдением Дирекции музея Элязыга с целью сохранения объекта для будущих поколений. Ожидается, что после полного изучения и консервации римская баня и ее мозаики станут важной достопримечательностью для культурного туризма в регионе.

Напомним, в затопленном городе нашли бани в возрасте более 2000 лет. Археологи считают, что им удалось найти банный комплекс, принадлежавший когда-то известному древнеримскому политику и оратору Цицерону.