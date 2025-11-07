Древнейшая постройка племени майя оказалась картой Вселенной: неожиданное открытие ученых

В Мексике археологи обнаружили карту Вселенной майя / © Getty Images

Древнейшее и самое масштабное сооружение майя — Агуада Феникс, расположенное в Мексике, оказалось не просто памятником. Как выяснили археологи, это — гигантская карта Вселенной, которая была возведена 3000 лет назад.

Об этом сообщает Т4.

Команда археологов из Университета Аризоны под руководством Такеши Иноматы провела лидарные исследования и полевые раскопки, которые обнаружили: памятник мая, построенный между 1050 и 700 годами до нашей эры, намного больше, чем считалось. Он имеет форму гигантского креста с осями 9 и 7,5 километров, что делает его крупнейшим известным памятником майя.

Вложенное крестообразное сердце Агуады Феникс / Источник: Такеши Иномата

Как считают ученые, это масштабное сооружение было намеренно спроектировано как космограмма — то есть физическое воплощение представлений майя о порядке и строении Вселенной.

Планировка памятника имеет вид вложенного креста, образованного длинными коридорами, которые были выкопаны в земле, обрамлены валами и вели к центральному, искусственно созданному плато.

Самый длинный из коридоров, который простирается на 6,3 километра, предположительно, использовался для торжественных ритуальных процессий. Наиболее убедительные доказательства космологического назначения памятника нашлись в его церемониальном центре.

В то же время на Главном плато, археологи обнаружили две крестообразные ямы, содержащие строго упорядоченные ритуальные залежи цветного пигмента: голубой азурит — на севере, зеленый малахит — на востоке и желтая охра — на юге.

Кроме пигментов, в ямах в форме креста были размещены подношения из морских раковин, символизирующих воду, а также резные фигурки из нефрита и зеленого камня в виде крокодилов, птиц и рожающей женщины.

Нефритовые подношения, которые были найдены исследователями / Источник: Такеши Иномата

«Это открытие имеет глубокие последствия для понимания раннего общества майя. На всей огромной территории Агуада Феникс, несмотря на ее монументальность, требовавшую, по оценкам, более 10,8 миллиона человеко-дней труда, не найдено никаких признаков социального неравенства — ни резиденций элиты, ни скульптур правителей. Это убедительно свидетельствует о том, что эгалитарные культуры были способны к колоссальным строительным проектам», — отмечает издание.

В свою очередь, исследователи считают, что главной мотивацией для массового участия людей в этом строительстве было именно «построение космограммы, материализовавшей порядок Вселенной». Это дало возможность привлечь огромное количество рабочих без необходимости принуждения со стороны жесткой иерархической структуры.

