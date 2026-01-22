Древнейшее в мире искусство: в пещерах нашли рисунки возрастом 68 тысяч лет (фото)

Наскальные рисунки в пещерах Индонезии

Археологи обнаружили в Индонезии уникальные трафаретные изображения рук, созданные почти 68 тыс. лет назад. Эта находка доказывает, что культурные традиции ранних людей гораздо глубже, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Sciencealert.

В глубине известняковой пещеры на острове Муна, недалеко от побережья индонезийского Сулавеси, исследователи наткнулись на следы чрезвычайно древнего прошлого. Именно там археологи зафиксировали созданное человеком наскальное искусство, которое сейчас считается древнейшим среди всех точно датированных образцов: его возраст достигает не менее 67 800 лет. Зловещие трафаретные отпечатки рук с заостренными пальцами играют важную роль в воспроизведении картины ранних миграций человечества этим регионом десятки тысячелетий назад.

О чем свидетельствуют наскальные рисунки?

«То, что мы наблюдаем в Индонезии, — это, вероятно, не ряд единичных неожиданностей, а постепенное открытие гораздо более глубокой и древней культурной традиции, которая до недавнего времени просто была для нас невидимой. Количество и почтенный возраст найденного там наскального искусства свидетельствуют, что это не было маргинальное или временное место. Наоборот, это был культурный центр, где ранние люди жили, путешествовали и выражали свои идеи через искусство в течение десятков тысяч лет», — рассказал один из руководителей исследования, археолог Максим Обер из Университета Гриффита

В последние годы Сулавеси вместе с индонезийской частью острова Борнео неожиданно превратились в чрезвычайно важные регионы для исследования истоков человеческого творчества и путей миграции. Многие пещерные росписи были известны науке уже давно, однако долгое время ученым не хватало инструментов для точного определения их возраста.

Благодаря прогрессу в методах датировки стало понятно, что часть этих изображений намного старше, чем предполагали ранее: минимальный возраст отдельных работ превышает 40 тыс. лет и даже достигает более 51 тыс. лет.

«Каждый раз, когда мы применяем эти методы в новых регионах, полученные даты оказываются значительно старше, чем ожидалось. Это означает, что проблема была не в том, что ранние люди вдруг начали создавать искусство в одном месте, а в том, что мы искали не там или недостаточно внимательно», — рассказал Обер.

Археолог Максим Обер и наскальные рисунки в пещерах Индонезии

Самое свежее открытие в пещере Лианг-Метандуно

Самое свежее открытие было сделано в пещере Лианг-Метандуно, которая уже давно известна наличием древнего наскального искусства. Команда исследователей стремилась выяснить, какое место эти изображения занимают в общей хронологии искусства Индонезийского архипелага.

При определенных условиях со временем поверх рисунков формируется тонкий слой кальцита, который откладывается из воды, стекающей по скальным стенам. В этой воде часто содержится уран, растворимый элемент, который с течением времени превращается в торий, который уже не растворяется в воде.

Поскольку скорость этого распада хорошо известна, ученые могут, измеряя соотношение урана и тория в кальцитовой корке, определить, когда именно она образовалась.

Таким образом, исследователи датировали не сами краски, а минеральный слой, появившийся поверх них. Это означает, что изображения под коркой являются по меньшей мере такими же древними — не моложе 67 800 лет.

Вместе с предыдущими находками это дает основания полагать, что значительная часть наскального искусства региона может быть значительно старше, чем считалось ранее.

Наскальное искусство и раннее переселение людей

В то же время это меняет представление о Сулавеси как о ключевом звене на маршруте раннего переселения людей в Австралию.

«Искусство могло стать особенно важным по мере роста населения и более частого взаимодействия между группами. Если провести параллель с современностью: светофоры нужны в больших городах, но не в маленьких деревнях. Так же искусство, символы и общие образы могли помогать людям передавать идентичность, чувство принадлежности и общие смыслы, когда социальные сети становились больше и сложнее», — пояснил Обер.

Наскальные рисунки в пещерах Индонезии

Для археологов проявления такого символического поведения имеют особое значение, учитывая время и географию их появления. Новые датировки указывают на то, что эти изображения расположены вдоль вероятного северного миграционного пути ранних людей, которые направлялись через Островную Юго-Восточную Азию к Сахулу — суше ледникового периода, соединявшей Австралию и Новую Гвинею.

Наличие развитых художественных традиций вдоль этого маршрута помогает заполнить пробел между древними стоянками в материковой Азии и первыми следами человека в Австралии и свидетельствует, что заселение Сахулу могло произойти уже около 65 тыс. лет назад.

Открытие порождает новые вопросы

В то же время открытие порождает новые вопросы: сколько еще художественных памятников этой эпохи ждут исследователей, как именно распространялись символические традиции и не скрывает ли регион еще более древние страницы этой истории.

«Больше всего нас захватывает то, что это искусство показывает: ранние жители Юго-Восточной Азии уже десятки тысяч лет назад выражали идеи, идентичность и смыслы через образы. Это были не единичные эксперименты, а часть длительной культурной традиции. Для нас это открытие — не конец истории. Это приглашение продолжать поиски», — подчеркнул Обер.

К слову, ранее в турецком Карахан-Тепе археологи обнаружили уникальное человеческое лицо, вырезанное на Т-образном обелиске возрастом 12 тыс. лет, что может быть древнейшим «автопортретом» в истории. Находка, которая старше Стоунгендж и пирамиды Гизы, демонстрирует высокое мастерство неолитических людей и ставит под сомнение теорию, что масштабное строительство стало возможным только после освоения земледелия.