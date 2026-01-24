Древнейшие города мира могли появиться в Украине: что открыли археологи

Трипольская стоянка на территории Украины. Фото: K. Rassmann/R. Ohlrau/R. Hofmann/C. Mischka/N. Burdo/M. Y. Videjko/J. Müller/CC BY-SA 3.0

Археологический памятник на территории Украины снова оказался в центре международного научного внимания. Исследователи предполагают, что именно здесь — в Восточной Европе — могли появиться первые поселения с четкой городской планировкой, старше древнейших городов Месопотамии.

Об этом сообщило издание Futura.

Трипольская мегастоянка была обнаружена более полувека назад. Ученые отмечают: культура Кукутень-Триполье могла опередить месопотамские города и поставить под сомнение традиционную версию истории о том, что городская «революция» произошла исключительно в Леванте.

Месопотамию десятилетиями считали колыбелью цивилизации, ведь именно там, в пределах Плодородного Полумесяца, появились первые оседлые поселения земледельцев. Древний Урук, который около 3500 года до н. э. превратился в город-государство, традиционно называют эталоном раннего градостроительства — с укреплениями, храмовым центром и упорядоченной застройкой.

Однако трипольская стоянка под Киевом разрушает эту устоявшуюся картину. Археологи обнаружили здесь поселение площадью примерно 320 гектаров, созданное по принципу концентрических кругов — своеобразный прототип городского плана. По оценкам, в период расцвета оно могло вмещать до 10 тысяч жителей.

Первые признаки культуры Кукутень обнаружили еще в 1884 году в Румынии. А трипольский памятник под Киевом заметили в 1960-х: советский топограф Константин Шишкин обратил внимание на странные концентрические тени на аэрофотоснимках. Это стало толчком к полевым исследованиям, которые начались в 1971 году.

Позже, с 2010 года, немецкие археологи присоединились к изучению этой культуры. Они раскопали жилые здания, построенные из глины и дерева, и обнаружили характерную керамику возрастом около 6000 лет. Планировка поселения выглядит продуманной и модульной — черта, отличающая ранние городские структуры.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи осторожны в выводах. Чтобы окончательно доказать, что трипольские мегастоянки предшествовали месопотамским городам, необходимы дальнейшие раскопки и анализы.

Археологические работы продолжаются даже несмотря на войну, поскольку она «не уменьшила решимости исследователей узнать больше об этой малоизвестной неолитической культуре».

