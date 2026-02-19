Древнейшие известные предки человека имели четыре глаза: в Китае нашли уникальные окаменелости

Миллокунмингиды. Фото: Сянтун Лэй и Сихан Чжан

Редкие находки с юга Китая показали: первые известные позвоночные имели не два, а четыре глаза. Речь идет о бесчелюстных рыбах возрастом 518 млн лет, у которых обнаружили две пары органов зрения — боковые и расположенные по центру головы. Это открытие помогает понять, как формировались сложные системы зрения и мозга у древнейших предков человека.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Открытие провела международная группа ученых, которая реконструировала анатомию древних миллокунмингидов. Исследователи считают, что дополнительная пара глаз могла обеспечивать более широкий обзор и помогать избегать хищников в опасных океанских экосистемах кембрия.

При изучении двух видов — Haikouichthys ercaicunensis и другого представителя миллокунмингидов — в окаменелостях из Ченцзянского заповедника ученые обнаружили две большие латеральные глазницы и две меньшие, расположенные между ними.

Мягкие ткани обычно почти не сохраняются, поэтому наличие сразу четырех глаз стало редкой удачей. Команда подтвердила их структуру с помощью микроскопии и химического анализа. По словам профессора Юньнанского университета Пейюня Цуна, исследователи сначала изучали большие глаза, но были удивлены, когда между ними увидели еще одну полноценную пару.

Меньшие глаза, по выводам ученых, имели пигменты, чувствительные к свету, и линзы, способные формировать изображение. Это свидетельствует, что дополнительный зрительный орган был полноценной частью сенсорной системы ранних позвоночных.

У многих современных рептилий и амфибий до сих пор сохраняется «третий», или теменной глаз, тогда как у людей эта функция эволюционировала в шишковидную железу — орган, который сегодня регулирует циклы сна и вырабатывает мелатонин.

По словам исследователей, около полумиллиарда лет назад предшественник этой железы выполнял полноценную зрительную функцию. Впоследствии он уменьшился, потерял способность формировать изображение и приобрел современную роль — регулятора сна.

Соавтор исследования, доцент Бристольского университета Якоб Винтер, отмечает, что открытие меняет представление о ранней эволюции позвоночных: наши далекие предки оказались значительно более зрительно развитыми, чем считалось.

Напомним, окаменелости из Юньсяня в Китае показали, что предки современного человека появились в Восточной Азии около 1,7 миллиона лет назад. Это на 600 тысяч лет раньше, чем считалось.