«Древнейший осьминог» оказался другим существом: ученые совершили неожиданное открытие

Осьминог

Окаменелость в возрасте около 300 миллионов лет, которую десятилетиями считали древнейшим осьминогом, оказалась представителем совсем другой группы морских существ.

Детали рассказывает Science Alert.

Pohlsepia mazonensis. / © Science Alert

Речь идет об образце Pohlsepia mazonensis, который после нового исследования был переклассифицирован как наутилоид — дальнего родственника современных наутилусов.

Ошибка, которая держалась годами

Окаменелость нашли еще в 2000 году в США. Ученые предположили, что это давний осьминог, ведь видели признаки щупалец, глаз и даже чернильного мешка. Именно поэтому открытие попало в список рекордных.

Однако состояние останков было сильно повреждено: организм частично разложился еще до того, как окаменел. Поэтому некоторые структуры оказались искаженными, что и привело к ошибочным выводам.

Новые технологии изменили все

Команда исследователей из Университета Рединга применила современное синхротронное сканирование — метод, позволяющий «заглянуть» внутрь окаменелости без ее разрушения.

В результате обнаружили ключевую деталь – радулу (орган питания моллюсков с зубцами). Ее форма и количество больше соответствуют наутилоидам, а не осьминогам.

Также не подтвердилось существование «чернильного мешка», что являлось одним из главных аргументов в пользу предыдущей версии.

Что это значит для науки

Переклассификация означает, что доказательств существования древних осьминогов стало меньше — их эволюция, вероятно, началась позже, чем считалось.

В то же время, открытие дало новую информацию о наутилоедах и даже отодвинуло на сотни миллионов лет назад данные о сохранении их мягких тканей.

Исследователи также предполагают, что этот образец может быть не новым видом, а уже известным наутилоидом Paleocadmus pohli.

Почему это важно

Эта история показывает, как развитие технологий изменяет научные представления. То, что ранее считалось фактом, может быть пересмотрено благодаря более точным методам исследования.

Особенно это важно для изучения таких существ, как осьминоги, ведь их мягкие тела редко сохраняются в ископаемом состоянии.

Напомним, ранее ученые разгадали давнюю загадку эволюции кальмаров и каракатиц, являющихся ровесниками динозавров. Они пришли к выводу, что эти животные появились в глубинах океана более 100 миллионов лет назад и выжили во время массовых вымираний, спрятавшись в богатых кислородом глубоководных укрытиях.