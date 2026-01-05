Древнейший предок человека: ученые выяснили, что за существо впервые начало ходить на двух ногах

Предполагаемый вид человекоподобного существа Sahelanthropus tchadensis и слепок его черепа

Ученые сделали шаг к разгадке происхождения человечества, проанализировав останки существа Sahelanthropus tchadensis. Новое исследование костей подтвердило наличие анатомических особенностей, которые позволяли этому существу ходить на двух ногах еще 7 млн лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые заявляют, что им удалось установить период, когда предки человека совершили ключевой эволюционный переход — от передвижения на четырех конечностях к прямохождению. По их выводам, человекоподобное существо, которое жило на территории Африки около 7 млн лет назад, сейчас является самым убедительным претендентом на статус древнейшего предка человечества, поскольку результаты нового исследования свидетельствуют: его костная структура была приспособлена к ходьбе на двух ногах.

Окаменелые останки этого вида, известного как Sahelanthropus tchadensis, впервые нашли более двух десятилетий назад в пустынной части Чада, расположенной в северо-центральной Африке.

Анализ черепа показал, что он, вероятно, размещался непосредственно над позвоночником, и это стало первой подсказкой относительно возможного прямохождения. В то же время детальное изучение конечностей подтвердило, что этот вид действительно был способен передвигаться на двух ногах, ведь в костях обнаружили признак, характерный исключительно для двуногих существ.

Руководителем исследования стал доцент кафедры антропологии Нью-Йоркского университета Скотт Уильямс.

Слепок черепа

Человекоподобное существо напоминало современных шимпанзе и бонобо

«Наш анализ этих окаменелостей предоставляет прямые доказательства того, что Sahelanthropus мог ходить на двух ногах, демонстрируя, что двуногость появилась очень рано в нашей эволюционной линии и происходит от предка, который по внешности больше всего напоминал современных шимпанзе и бонобо», — рассказал Уильямс.

Во время нового исследования ученые зафиксировали в окаменелых останках так называемый бедренный бугорок — анатомическую особенность, имеющую решающее значение для прямохождения. Именно к этому участку крепится самая большая и самая прочная связка человеческого тела — подвздошно-бедренная, которая соединяет таз с бедренной костью и препятствует чрезмерному отклонению корпуса назад во время стояния и ходьбы.

Более ранние исследования также обнаружили «естественный скрут» в окаменевшей бедренной кости, способствующий правильному направлению ног вперед.

Кроме этого, результаты трехмерного анализа показали наличие ягодичных мышц, подобных тем, что были у наших ранних предков. Они обеспечивают стабильность таза и играют важную роль во время стояния, ходьбы и бега.

Подвздошно-бедренная связка, изображенная у человека (крайняя слева). Красные стрелки указывают на бедренный бугорок, точку прикрепления этой важной связки. Темно-серое изображение представляет ту же кость у вида Sahelanthropus, с наложением (крайняя справа), что указывает на то, что она имеет те же характеристики, что и современные люди, которые ходят прямо

Этот древний вид обладал способностью к прямохождению

Научная группа отмечает, что сочетание новых данных с предыдущими находками дает основания утверждать: этот древний вид обладал способностью к прямохождению.

«Sahelanthropus фактически был двуногой человекообразной обезьяной с мозгом размером примерно как у шимпанзе и, вероятно, значительную часть времени проводил на деревьях — в поисках пищи и безопасности. Несмотря на поверхностное сходство с обезьянами, Sahelanthropus был приспособлен к двуногой позе и передвижению по земле», — пояснил доктор Уильямс.

Это открытие позволяет считать этот вид древнейшим известным представителем человеческой эволюционной ветви после расхождения с шимпанзе.

Учитывая то, что люди и обезьяны разошлись эволюционно примерно 8 — 19 млн лет назад, результаты исследования свидетельствуют: прямохождение сформировалось у ранних людей достаточно быстро после этого разделения.

Во время работы команда сравнила найденные останки с костями других ранних гомининов, а также современных человекообразных обезьян. Было установлено, что Sahelanthropus имел относительно длинную бедренную кость по сравнению с костью предплечья, что является еще одним доказательством передвижения на двух ногах.

Представление художника о том, как мог выглядеть Sahelanthropus tchadensis

Исследователи отмечают, что для обезьян типичны длинные руки и короткие ноги, тогда как у людей и их предков пропорции противоположные — ноги относительно длиннее.

Двуногость — «ключевая адаптация», которая отличает людей и их вымерших родственников от современных и ископаемых обезьян

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, авторы подчеркивают, что двуногость является «ключевой адаптацией», которая отличает гомининов — людей и их вымерших родственников — от современных и ископаемых обезьян.

«Sahelanthropus интерпретируется здесь как ранний африканский гоминин человекоподобного типа, который демонстрирует одни из самых первых адаптаций к двуногости», — говорится в публикации.

По мнению ученых, становление прямохождения было «процессом, а не событием», в рамках которого двуногое поведение формировалось постепенно. Это означает, что вид мог передвигаться на двух ногах по земле, но при этом сохранял способность двигаться по деревьям, раскачиваясь, как обезьяна.

Действительно ли Sahelanthropus — прямой предок человека? Сомнения ученых

В то же время некоторые специалисты ранее высказывали сомнения относительно того, является ли Sahelanthropus прямым предком человека. После открытия вида в 2001 году профессор антропологии Мичиганского университета Милфорд Волпофф поставил это под вопрос.

В письме в журнал Nature он отметил, что Sahelanthropus «не принадлежит к прямой эволюционной линии, ведущей к человеку». Профессор обращал внимание на следы от шейных мышц на черепе, считая, что они свидетельствуют о передвижении на четырех конечностях с головой, расположенной горизонтально относительно позвоночника.

К слову, эволюция человечества — это сложное кружево, где Homo sapiens остался единственным выжившим среди многих видов гомининов. Исследования останков Ardipithecus ramidus, Homo georgicus и новых находок из Китая, например «Человек-дракон» (Homo longi), доказывают, что путь к современному человеку не был прямым. Малоизвестные виды, как Homo helmei или Homo gautengensis, до сих пор вызывают научные дискуссии: являются ли они отдельными ветвями, или ранними формами уже известных предков.