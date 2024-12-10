Древнейший символ поклонения: в Израиле найдена таинственная скульптура

Этому существу люди поклонялись 35 тысяч лет назад.

Исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру, изображающую черепаху, в пещере Манот в Галилее на севере Израиля, которая до сих пор хранит тайны зарождения человечества.

Об этом пишет Daily Mail.

Фигура размером около 20 см и весом 28 кг имеет характерные бороздки, похожие на узор на панцире черепахи. По оценкам экспертов, скульптуру вырезали из цельного куска камня более 35 000 лет назад, а возраст пещеры, где она была найдена, может составлять более 55 000 лет. Поскольку черепахи издавна почитались как важные "космические символы", ученые считают, что найденная скульптура была объектом поклонения у древних людей.

В этой же древней пещере еще в 2015 году исследователи нашли череп возрастом 55 000 лет, который стал доказательством того, что предки современного человека (homo sapiens) жили рядом с неандертальцами и даже спаривались с ними. Хотя оба вида жили в одно и то же время, около 40 тысяч лет назад неандертальцы вымерли, оставив ученым загадку своего исчезновения.

"Вполне возможно, что неандертальцы уже поклонялись фигуркам черепах в рамках племенных ритуалов. И прежде чем они вымерли, эту практику перенял homo sapiens", – отмечает издание.

Найденную скульптуру тщательно исследовала команда израильских и американских ученых. Они утверждают, что возраст находки составляет 35 000 лет, а это значит, что ее мог создать homo sapiens, а не неандерталец.

"Возможно, скульптура представляла собой тотем или духовный символ. Ее особое расположение вдали от повседневной суеты у входа в пещеру позволяет предположить, что она была объектом поклонения", – рассказал автор исследования Омри Барзилай из университета Хайфы.

В пещере Манот, обнаруженной в 2008 году, на протяжении тысяч лет жили как неандертальцы, так и предки современного человека. Здесь можно увидеть впечатляющие сталактиты и сталагмиты — минеральные отложения, образовавшиеся из грунтовых вод.

Череп, найденный в пещере Манот, продемонстрировал свидетельства скрещивания неандертальца и человека разумного. Причем на фрагменте черепа отчетливо видны характерные черты каждого из двух видов.

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Череп был найден в жилом помещении недалеко от входа, но теперь исследователи обнаружили большую пещеру гораздо глубже. Они говорят, что эта "тайная комната" расположена в самой глубокой и темной части пещеры и, вероятно, использовалось как место для собраний и ритуалов, которые "укрепляли социальную сплоченность".

Именно там, глубоко под землей, в специальной нише и была найдена скульптура черепахи, вырезанная из доломитового валуна. Анализ нанесенных рукой древнего скульптора отметин подтвердил, что это не естественная эрозия, а следы "антропогенного происхождения".

Эксперты утверждают, что хотя скульптуру нельзя назвать точной копией черепахи, ее черты все же узнаваемы. Кроме того, это животное исторически было "космическим символом в разных культурах".

"В символике майя панцирь черепахи олицетворяет землю. Точно так же среди коренных народов Северной Америки считалось, что мир был создан на спине черепахи. Черепаха, имеет характерную форму тела и отличается медленным движением, что олицетворяет космос и символизирует стойкость, прочность, силу и устойчивость в пространстве и времени", – пояснили исследователи.

Кроме того, пещера, в которой была найдена таинственная скульптура, обладает естественной акустикой, благоприятной для больших собраний, а следы древесной золы на сталагмитах позволяют предположить, что люди, жившие здесь, использовали факелы для освещения.

Напомним, археолог, занимавшаяся поисками давно утраченной гробницы Клеопатры VII, совершила важное открытие в месте, которое, вероятно, является последним прибежищем легендарной царицы. Кэтлин Мартинес, почти два десятилетия посвятившая поискам гробницы, нашла статую, что может изображать настоящее лицо Клеопатры, правившей в 51-30 годах до нашей эры.

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