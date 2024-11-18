Древнейший в мире котенок саблезубого тигра найден в вечной мерзлоте с сохранившимся мехом – фото

Ученые сделали огромное открытие, впервые в истории наткнувшись на мумию саблезубого тигра.

Об этом пишет Daily Star.

Молодое животное было найдено замерзшим в Сибири среди вечной мерзлоты, то есть области Земли, которая остается постоянно ниже нуля в течение по меньшей мере двух лет подряд. Считалось, что этот крупный кот пролежал там около 35 000 лет совершенно нетронутым. Обнаружив его, ученые обнаружили, что мех, туловище и голова полностью сохранились – чрезвычайно редкое явление, учитывая возраст животного.

Кота нашли в 2020 году, но новые исследования наконец-то пролили свет на вид и историю животного. Ученые считают, что на момент смерти это был еще детеныш, поскольку у него еще не выросли острые зубы-бритвы, свойственные этому виду.

Ученые встретили мумию саблезубого тигра / Фото: Scientific Reports

Теоретически, к моменту гибели кошке было около трех недель. Эксперты отметили, что кошка имела несколько характерных особенностей, сильно отличающихся от современных тигров и львов, которых мы знаем сегодня. Во-первых, эти кошки были приспособлены к жизни в холодном климате, а саблевидные зубы были особенно распространены во время ледникового периода. Они имели большое ротовое отверстие, более округлую морду, маленькие уши и толстую область шеи, являющиеся общими характеристиками живущих в холодном климате животных.

Ученые встретили мумию саблезубого тигра / Фото: Scientific Reports

Для разных видов саблезубых были характерны разные адаптации. Этот вид жил в Евразии примерно до 10 000 лет назад, когда завершился последний ледниковый период. Некоторые животные эволюционировали в другие ветви и виды, а это значит, что их признаки могут сохраниться и по сей день. Однако саблезубые являются вымершей эволюционной ветвью и не имеют прямых потомков. Впервые они появились на окаменелости 800 000 лет назад.

Ученые считают, что их сокращение было обусловлено несколькими причинами, включая изменение климата, вмешательство человека и уменьшение количества добычи. Ближайшее живое животное к этим котам – облачный леопард, дикий кот, обитающий в Гималаях.

Напомним, ученые отправили человеческую сперму в космос, чтобы проверить шансы на заселение Марса. Они углубились в изучение шансов на рождение космического ребенка.

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