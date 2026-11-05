Древние египтяне изобрели бетон задолго до римлян: ученые удивили новой теорией строительства пирамид

Блоки для пирамиды Хеопса могли отливать на месте из известнякового «бетона» / © Associated Press

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Как именно древние египтяне возводили огромные пирамиды , до сих пор остается предметом научных дискуссий. Большинство исследователей считают, что строители использовали выдолбленные известняковые глыбы, которые доставляли к месту постройки и поднимали на нужную высоту. В то же время, отдельная группа ученых предполагает, что некоторые из этих блоков могли быть искусственным камнем, созданным из измельченного известняка и специального вяжущего материала.

Об этом пишет Wielka Historia.

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Как возникла теория бетонных пирамид

Одним из первых гипотезу об искусственном происхождении части пирамидных блоков предложил французский химик Жозеф Давидовиц в 1970-х годах. Он предположил, что древние египтяне могли производить своеобразный геополимерный бетон. Для этого они измельчали известняк, смешивали его с другими минеральными компонентами и вяжущим веществом, а затем заливали смесь в формы.

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По такой технологии строителям не пришлось бы перевозить каждую тяжелую глыбу из отдаленного карьера. Материалы можно доставлять небольшими порциями, смешивать непосредственно на площадке и формировать блоки на нужной высоте. Именно такую технологию описывал и бельгийский физик Ги Демортьер в своем научном труде о кладке пирамиды Хеопса.

Демортьер обратил внимание на масштабы постройки. Если Большая пирамида сооружалась в течение 20–25 лет, как предполагал исследователь в своих расчетах, строителям приходилось ежедневно устанавливать около 300–400 блоков. Это означало бы, что на строительстве каждые две минуты должен был появляться новый каменный элемент объемом около одного кубического метра.

Физик счел такой темп чрезвычайно сложным для технологий того времени. Он также утверждал, что некоторые особенности поверхностей и формы блоков можно объяснить использованием деревянных форм, в которые заливали известняковую смесь.

Увидевшие ученые при анализе блоков

В начале 2000-х годов к дискуссии присоединились исследователи из американского Университета Дрекселя. Материаловед Мишель Барсум вместе с коллегами изучал образцы камня из пирамид с помощью электронной микроскопии и других методов анализа.

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Исследователи сообщили об обнаруженных в образцах микроскопических составляющих с необычным сочетанием кремния, кальция и магния. По их мнению некоторые характеристики материала могли свидетельствовать о том, что известняковые частицы когда-то были соединены в растворе, а затем затвердели.

Однако Барсум не утверждал, что всю Великую пирамиду отлили из бетона. Он предполагал, что искусственный известняковый материал могли использовать только для отдельных частей сооружения – верхних участков, облицовки и некоторых блоков внутри конструкции. Основу пирамиды, по его версии, все равно составляли обычные обтесанные камни.

Почему большинство исследователей не согласны с этой версией

Теория искусственного камня остается противоречивой. Геологи и египтологи указывают, что многие блоки имеют характерные признаки природного известняка: осадочные слои, окаменелости, трещины и следы обработки камня. Такие особенности сложно объяснить литье в деревянной форме.

Еще в 1992 году геологи Роберт Фолк и Дональд Кэмпбелл опубликовали исследование, в котором привели аргументы против гипотезы о бетонных блоках. Они обратили внимание на естественную геологическую структуру камня и следы работы в карьерах. А анализ образца, известного как «образец Лауэра», проведенный другой группой ученых 1993 года, также показал, что исследованный фрагмент был известняком, а не искусственным материалом.

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Отдельные вопросы вызвала и доказательная база поклонников альтернативной версии. Исследовали относительно небольшое количество фрагментов, а их точное происхождение и место отбора не всегда были задокументированы. Поэтому даже необычные результаты лабораторного анализа не доказывают, что такие свойства обладали всеми или значительными блоками пирамиды.

Какие доказательства подтверждают использование природного камня

Есть и археологические свидетельства, поддерживающие традиционное объяснение строительства. По информации Министерства туризма и древностей Египта, Большая пирамида Хуфу возведена из местного известняка, а ее внешняя облицовка когда-то состояла из высококачественного камня, доставляемого из карьеров Туры кораблями.

Сохранился также старый письменный документ, известный как папирус Мерера. В нем говорится о работе команды, которая во времена фараона Хуфу перевозила каменные блоки из Туры в строительный комплекс его пирамиды. Эта запись является одним из важнейших свидетельств того, как организовывали поставки материалов для монументального сооружения.

Итак, гипотеза об искусственном известняковом бетоне не стала общепринятым объяснением строительства египетских пирамид. Основная часть Большой пирамиды, по имеющимся археологическим данным, составлена из природного камня. В то же время, дискуссия о том, могли ли египтяне применять необычные технологии для отдельных элементов сооружения, продолжается.

Новые теории и открытия, связанные с египетскими пирамидами

Вопрос о том, как именно воздвигали Великие пирамиды , остается открытым и для других гипотез. В частности, одна из моделей предполагает использование скрытых проходов внутри конструкции, по которым могли поднимать каменные блоки.

Другое направление исследований касается не самих блоков, а логистики строительства. У Красной пирамиды в Дахшуре ученые изучают два древних сооружения, которые могли быть частями гидравлической системы и помогать направлять воду для перевозки строительных материалов.

Находка двух 5000-летних гробниц на восточном берегу Нила дала исследователям возможность проследить, как развивались инженерные приемы древних египтян еще до появления самых известных пирамид. Особенности конструкции и следы отделки камня помогают понять, какие технологии предшествовали строительству больших монументов .

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