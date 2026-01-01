Древние европейцы охотились на детей неандертальцев — ученые предоставили доказательства

Пещера Гойет раскрыла жуткую правду о жизни неандертальцев. Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Ученые пришли к выводу, что около 45 тысяч лет назад на территории современной Бельгии совершались систематические акты каннибализма, направленные против наиболее уязвимых представителей неандертальских сообществ.

Об этом свидетельствуют результаты нового палеоантропологического исследования в журнале Scientific Reports, проливающего свет на одну из самых темных страниц доисторической Европы.

Объектом исследования стала пещера Гойет — одно из ключевых палеоантропологических мест Северной Европы. Ученые проанализировали 101 костный фрагмент, принадлежавший по меньшей мере шести неандертальцам. Почти треть находок имела следы преднамеренной обработки: порезы, ушибы и характерные зарубки, типичные для снятия мяса и разбиения костей.

Реклама

Неандертальские образцы из пещеры Труазия в Гойе. Генетические определения пола: XX указывает на женщину, XY указывает на мужчину. Образцы, принадлежащие одной особи, затенены одним цветом. Фото nature

Особое внимание исследователей привлек состав жертв. Среди них не обнаружили ни одного взрослого мужчину — все идентифицированные остатки принадлежали детям, младенцам и женщинам небольшого телосложения. По словам исследовательницы CNRS Изабель Кревкер, такая демографическая избирательность вряд ли могла быть случайной и указывает на умышленное нападение на менее защищенных членов чужих групп.

Дальнейший анализ с применением генетических данных, изотопных исследований и морфологии показал, что эти люди не были местными жителями. Это позволяет говорить о так называемом экзоконибализме — потреблении представителей посторонних сообществ. Кроме того, следы на костях свидетельствуют о том, что тела не просто поедали, а тщательно обрабатывали, разбивая кости для получения питательного костного мозга.

Подобное поведение имеет параллели в современном животном мире. Например, шимпанзе во время межгрупповых конфликтов также нападают на детенышей конкурентов, ослабляя соседние популяции и усиливая контроль над территориями. В условиях позднего палеолита, когда численность неандертальцев стремительно уменьшалась, такие стычки могли существенно ускорить их упадок.

Представлены и следы каннибализма, найденные учеными на костях неандертальцев. Большинство — на нижних конечностях, тогда как на этих костях отчетливо видны следы порезов и зарубки.

В то же время вопрос, кем были исполнители этих актов насилия, остается открытым. Часть ученых предполагает, что речь идет о ранних представителях Homo sapiens, которые именно в этот период начали активно заселять Северную Европу. Однако палеонтолог Патрик Семаль и его коллеги считают более вероятной версию внутреннего конфликта между разными группами неандертальцев. В пользу этой гипотезы свидетельствует, что некоторые кости жертв впоследствии использовались как инструменты для обработки каменных орудий — практика, характерная именно для неандертальской культуры.

Реклама

Несмотря на мрачные выводы, исследование вписывается в более широкий контекст эволюционной истории человека. Генетические данные свидетельствуют, что неандертальцы не исчезли бесследно: в течение тысячелетий Homo sapiens не только конкурировал с ними, но и вступал в генетические контакты. Именно поэтому фрагменты неандертальской ДНК и сегодня находятся в геноме современных людей.

История пещеры Гойет демонстрирует сложную и противоречивую реальность древнего мира — сочетание жестокой борьбы за выживание с процессами, которые в конечном итоге привели к генетической преемственности.

Напомним, ранее речь шла о странном эксперименте геолога, ставшего научным прорывом.