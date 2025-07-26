Древние "кальмары" оказались не теми, кем их считали: исследование ученых

Реконструкция Нектогнатуса, плавающего в Кембрийском море. Фото: Боб Николс

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Загадка древних морских существ, которых десятилетиями считали родственниками кальмаров, наконец раскрыта. Речь идет о нектокаридидах — созданиях, живших более 500 миллионов лет назад и напоминавших кальмаров внешним видом.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Считалось, что нектокаридиды являются ранними головоногими моллюсками, подобными современным осьминогам или каракатицам. Однако новое исследование британских и корейских ученых показало: эти существа не имеют общего происхождения с кальмарами.

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Команда ученых из Бристольского университета и Корейского полярного исследовательского института изучила 25 хорошо сохранившихся окаменелостей из месторождения Сириус Пассет в Северной Гренландии. Это место известно тем, что сохраняет даже мягкие ткани существ кембрийского периода. Именно благодаря этому исследователям удалось проанализировать структуры нервной системы нектокаридидов.

«Мы обнаружили, что наши нектокаридиды сохраняют части своей нервной системы в виде парных минерализованных структур, и это стало признаком того, какое место эти животные занимают на древе жизни», — отметил доктор Якоб Винтер из Бристольского университета.

Эта маленькая деталь стала недостающим фрагментом в разгадке эволюции. Команда исследователей выяснила, что нектокаридиды не являются предками головоногих моллюсков, а скорее ранними потомками значительно более простых стреловидных червей, известных как хетогнаты.

Открытие стало возможным благодаря чрезвычайной сохранности окаменелых остатков вентрального ганглия — характеристики, отличающей стреловидных червей. Вентральный ганглий, являющийся «массой нервных клеток», расположен на брюшной стороне живых стреловидных червей.

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Соавтор исследования доктор Те-Юн Парк добавил: нектокаридиды имеют ряд черт, общих с другими ископаемыми организмами — такими как Timorebestia и Amiskwia — которые также относятся к стволовой линии хетогнатов.

Это открытие является настоящим прорывом: оно свидетельствует, что простые стреловидные черви имели своих предков с поразительно сложной анатомией, включая «глаза-камеры» и длинные усики.

Таким образом, нектокаридиды оказались не родственниками кальмаров, а их сходство с головоногими объясняется подобной адаптацией к активному плаванию — так же, как киты приобрели формы рыб, не будучи их родственниками.

Роль этих плавающих червей в древней пищевой цепи была значительно сложнее, чем у их современных сородичей. Они были активными хищниками, занимавшими более высокие позиции в пищевой пирамиде.

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Эта окаменелость получила имя Nektognathus evasmithae в честь профессора Евы Смит, выдающейся правозащитницы.

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