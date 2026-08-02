Древние люди часто хоронили своих умерших в доме: почему они перестали это делать

Место раскопок / © earth.com

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На протяжении многих веков граница между миром живых и мертвых была гораздо более тонкой, чем сегодня. В древности люди регулярно хоронили своих близких прямо под полом жилищ, во внутренних двориках или у порога.

Однако новое масштабное исследование ученых из Музея Филда в Чикаго проливает свет на то, почему эта древняя традиция, когда-то распространенная на всех континентах, почти полностью исчезла из нашей жизни и как на это повлияли глобальные исторические изменения, пишет Earth.com.

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Что известно о захоронении умерших на дому

Руководительница исследования Сабина Цвечек отметила, что в древности живые и мертвые сосуществовали в одних и тех же поселениях. Хотя сегодня захоронения в жилищах встречаются крайне редко, этнографы по-прежнему фиксировали такую традицию в разных уголках планеты.

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Стремясь понять закономерности этого обычая, учёные проанализировали данные о 60 обществах из архива Йельского университета. Результат удивил исследователей: лишь 12% из них хоронили умерших дома.

Чтобы выяснить причину столь низкого показателя, Сабина Цвечек вместе с коллегами из Йельского и Северо-Западного университетов проанализировала дополнительные данные по 49 археологическим памятникам по всему миру.

Результат оказался поразительным: древние находки показали, что примерно 33% исследованных общин хоронили своих родственников непосредственно в домах или рядом с ними. Ярким примером является мексиканское поселение Эль-Пальмильо (700–850 гг. н. э.), где родственники спускались в подземные гробницы прямо из внутреннего дворика жилища.

Почему умерших могли хоронить в домах

Долгое время существовала гипотеза, что стремление хоронить умерших рядом с жилищем связано с переходом к оседлому образу жизни — якобы таким образом семьи пытались закрепить за собой права на землю в постоянных поселениях. Однако реальные цифры опровергли это предположение: оседлые общины практиковали такие захоронения не чаще, чем кочевые племена.

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«Мы обнаружили, что не существует сильной связи между тем, насколько временным или постоянным было общество, и тем, насколько вероятно, что оно будет практиковать захоронения в жилых помещениях», — отметила Цвечек.

Почему эта практика исчезла

Главной причиной исчезновения этой традиции в более поздних источниках оказалось внешнее давление. Согласно этнографическим записям, большинство общин отказались от захоронений в домах под влиянием колонизации и распространения мировых религий.

«В этнографических трудах, которые я читала, антропологи часто утверждают, что в описываемом обществе раньше практиковались погребения в жилищах, но они прекратились, когда в эти места пришли основные организованные религии и началась колонизация», — рассказала Цвечек. Часть общин начала хоронить умерших на христианских кладбищах за пределами поселений, а другие перешли к кремации из-за распространения индуизма.

«Похоже, что колонизация действительно повлияла на погребальную практику в глобальном масштабе на протяжении последних четырёх столетий и в последующий период, и именно поэтому погребения в жилищах гораздо реже встречаются в этнографических записях», — подытожила исследовательница.

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Впрочем, соавтор исследования и куратор Музея Филда Гэри Файнман отмечает, что глобальная колонизация не объясняет всех преобразований, ведь во многих регионах традиции изменились ещё до неё.

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