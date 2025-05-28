Древние люди создавали орудия из костей самых больших животных на Земле: кто эти гиганты

Древнее орудие, которое люди создавали и использовали 20 тыс. лет назад

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Новые археологические исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, подтверждают: 20 тыс. лет назад наши предки использовали для изготовления орудий труда кости китов. Это открытие не только расширяет знания об интеллектуальном развитии человека, но и дает представление об экологии доисторических морских гигантов.

Об этом пишет Popular Science.

Находки — 83 орудия из Бискайского залива и 90 костных обломков из пещеры Санта-Каталина в Испании — были датированы периодом между 20 тыс. и 16 тыс. лет назад, когда человечество еще вело кочевую охотничью жизнь. Анализ показал, что кости принадлежали пяти видам китов: кашалотам, финвалам, серым, синим, а также гренландским или гладким китам.

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«Люди постоянно использовали ресурсы побережья. Это, вероятно, такое же древнее, как и само человечество», — рассказал археолог Жан-Марк Петильон из Университета Тулузы.

Большинство орудий — это большие наконечники копий длиной более 30 см. Ученые считают, что именно кости китов, из-за их прочности и размера, идеально подходили для создания таких орудий. Однако активной охоты на китов тогдашние люди не вели — вместо этого собирали кости со снесtнных на берег туш.

Во время последнего оледенения уровень моря был почти на 90 м ниже, чем сейчас. Многие прибрежные стоянки палеолита теперь затоплены, поэтому прямые археологические свидетельства утрачены.

Несмотря на это, новые находки доказывают: палеолитические люди не только охотились на суше, но и активно использовали ресурсы океана. Исследование также показало, что пищевые привычки древних китов несколько отличались от современных, хотя виды в основном остались теми же.

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Это открытие дает новый взгляд на взаимодействие человека и природы в доисторические времена, подчеркивая глубину адаптивности и изобретательности наших предков.

Орудия из костей китов

К слову, во время раскопок в скальном хранилище Сан-Ласаро в центральной Испании археологи выяснили, что неандертальцы были умнее, чем мы думали. Так, исследователи предполагают, что неандерталец оставил отпечаток пальца на гальке, чтобы нарисовать на ней лицо.