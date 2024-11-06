Древние месопотамские печати раскрыли тайну происхождения письменности (фото)

Археологи установили, что клинопись, вероятно, связана с древними глиняными печатями из Месопотамии.

Исследователи из Университета Болонья обнаружили связь между протоклинописью и еще более древними каменными изображениями, выгравированными на древних цилиндрических печатях в Уруке примерно за три тысячи лет до нашей эры. Исследование показало, что истоки письменности в Месопотамии лежат в изображениях, отраженных на древних каменных цилиндрических печатях.

Об этом идет речь в Arkeonews.

Считается, что самая древняя система письменности в мире возникла в регионе, ныне современном Ираке, примерно за 3200 лет до нашей эры. Известный как клинопись, письмо представляло как звук, так и значение. Этому предшествовала более простая система под названием протоклинопись, которая использовалась с 3350 по 3000 год до нашей эры.

Эти цилиндрические печати представляли собой небольшие каменные предметы со сложной резьбой, которые накатывали на глиняные таблички, чтобы оставить отпечаток.

Ученые обнаружили факт перехода человечества к письменной истории Фото: Franck Raux/GrandPalaisRmn – Musée du Louvre

Начиная с середины четвертого тысячелетия до нашей эры, цилиндрические печати использовались в Уруке как компонент системы учета для контроля за производством, хранением и транспортировкой разнообразных потребительских товаров, особенно текстильных и сг изделий.

Как объясняет исследовательница Болонского университета Сильвия Феррара, это исследование освещает критический переход от символических изображений к подлинному письму.

"Результаты этого исследования являются переходным моментом в переходе от предыстории к истории: они показывают, как некоторые изображения еще доисторической эпохи были включены в одну из первых письменных систем, изобретенных человеком", — сказала она.

Ученые обнаружили на этих печатях повторяющиеся темы: узоры, связанные с транспортировкой текстиля и керамики, которые появляются в прото-клинописи, что позволяет предположить, что эти печати могли непосредственно вдохновить на создание символов письменности.

Впоследствии исследовательская группа обнаружила, что более ранние мотивы печатей хотя и не совпадают, но имеют общие концептуальные темы с прото-клинописными знаками. С течением времени эти символы эволюционировали, отражая изменения в том, как месопотамские общества фиксировали экономическую деятельность.

Специалисты отметили, что эволюция этих символов отражает раннее урбанистическое и экономическое развитие Месопотамии, знаменуя ключевой момент в переходе человечества к письменной истории.

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