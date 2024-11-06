Древние месопотамские печати раскрыли тайну происхождения письменности (фото)

Археологи установили, что клинопись, вероятно, связана с древними глиняными печатями из Месопотамии.
Исследователи из Университета Болонья обнаружили связь между протоклинописью и еще более древними каменными изображениями, выгравированными на древних цилиндрических печатях в Уруке примерно за три тысячи лет до нашей эры. Исследование показало, что истоки письменности в Месопотамии лежат в изображениях, отраженных на древних каменных цилиндрических печатях.
Об этом идет речь в Arkeonews.
Считается, что самая древняя система письменности в мире возникла в регионе, ныне современном Ираке, примерно за 3200 лет до нашей эры. Известный как клинопись, письмо представляло как звук, так и значение. Этому предшествовала более простая система под названием протоклинопись, которая использовалась с 3350 по 3000 год до нашей эры.
Эти цилиндрические печати представляли собой небольшие каменные предметы со сложной резьбой, которые накатывали на глиняные таблички, чтобы оставить отпечаток.
Начиная с середины четвертого тысячелетия до нашей эры, цилиндрические печати использовались в Уруке как компонент системы учета для контроля за производством, хранением и транспортировкой разнообразных потребительских товаров, особенно текстильных и сг изделий.
Как объясняет исследовательница Болонского университета Сильвия Феррара, это исследование освещает критический переход от символических изображений к подлинному письму.
"Результаты этого исследования являются переходным моментом в переходе от предыстории к истории: они показывают, как некоторые изображения еще доисторической эпохи были включены в одну из первых письменных систем, изобретенных человеком", — сказала она.
Ученые обнаружили на этих печатях повторяющиеся темы: узоры, связанные с транспортировкой текстиля и керамики, которые появляются в прото-клинописи, что позволяет предположить, что эти печати могли непосредственно вдохновить на создание символов письменности.
Впоследствии исследовательская группа обнаружила, что более ранние мотивы печатей хотя и не совпадают, но имеют общие концептуальные темы с прото-клинописными знаками. С течением времени эти символы эволюционировали, отражая изменения в том, как месопотамские общества фиксировали экономическую деятельность.
Специалисты отметили, что эволюция этих символов отражает раннее урбанистическое и экономическое развитие Месопотамии, знаменуя ключевой момент в переходе человечества к письменной истории.
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