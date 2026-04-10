Древние родственники млекопитающих откладывали яйца: что показала находка из Африки

Реконструкция эмбриона листрозавра. Авторство: Жюльен Бенуа и Софи Врар

Реклама

Палеонтологи получили подтверждение того, что ранние родственники млекопитающих размножались, откладывая яйца. Речь идет о листрозавре — травоядном животном, которое жило после массового вымирания в конце пермского периода и сыграло важную роль в эволюции.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Выводы исследования основаны на анализе окаменелого яйца возрастом около 250 миллионов лет, найденного в бассейне Кару в Южной Африке. Этот регион известен большим количеством древних ископаемых останков. Сам образец обнаружили еще почти 17 лет назад во время раскопок: сначала он выглядел как небольшой обломок с крошечными фрагментами костей. После тщательной подготовки стало понятно, что внутри содержится свернутый детеныш листрозавра.

Реклама

Долгое время исследователи не могли окончательно подтвердить свои предположения из-за отсутствия необходимых технологий. Только с развитием синхротронной рентгеновской компьютерной томографии появилась возможность детально изучить находку. Для этого окаменелость исследовали в Европейском центре синхротронного излучения во Франции.

Во время анализа ученые обнаружили ключевую деталь — несросшуюся нижнюю челюсть эмбриона. Эта часть скелета формируется и срастается уже на более поздних этапах развития, когда животное способно самостоятельно питаться. Отсутствие срастания свидетельствует о том, что особь еще не была полностью сформированной и находилась на ранней стадии развития.

Именно это позволило сделать вывод: листрозавр на момент гибели еще находился внутри яйца. Исследователи предполагают, что эти животные откладывали яйца с мягкой скорлупой, поэтому подобные окаменелости сохраняются крайне редко.

Листрозавры появились после массового вымирания в конце пермского периода около 252 миллионов лет назад. Тогда, по оценкам ученых, исчезла значительная часть жизни на планете, в том числе около 70% наземных позвоночных. Несмотря на это, листрозавры смогли выжить и распространиться, адаптировавшись к сложным условиям — высоким температурам и частым засухам.

Реклама

Исследователи также обращают внимание, что яйцо является относительно большим по сравнению с размерами тела животного. Такие яйца содержат больше желтка, который обеспечивает эмбрион питательными веществами без необходимости в дополнительном уходе. Кроме того, больший объем мог повышать устойчивость к высыханию, что было важным в нестабильном климате того времени.

Ученые считают, что детеныши листрозавров могли вылупляться уже достаточно развитыми, чтобы быстро адаптироваться к окружающей среде. Полученные результаты помогают заполнить пробел в понимании эволюции млекопитающих и дают новые данные о механизмах выживания видов в периоды резких изменений климата.

