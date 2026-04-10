Древние родственники млекопитающих откладывали яйца: что показала находка из Африки
Ученые получили прямое доказательство яйцекладности древних родственников млекопитающих. Его удалось установить после детального сканирования окаменелости возрастом 250 млн лет.
Палеонтологи получили подтверждение того, что ранние родственники млекопитающих размножались, откладывая яйца. Речь идет о листрозавре — травоядном животном, которое жило после массового вымирания в конце пермского периода и сыграло важную роль в эволюции.
Об этом сообщило издание Popular Science.
Выводы исследования основаны на анализе окаменелого яйца возрастом около 250 миллионов лет, найденного в бассейне Кару в Южной Африке. Этот регион известен большим количеством древних ископаемых останков. Сам образец обнаружили еще почти 17 лет назад во время раскопок: сначала он выглядел как небольшой обломок с крошечными фрагментами костей. После тщательной подготовки стало понятно, что внутри содержится свернутый детеныш листрозавра.
Долгое время исследователи не могли окончательно подтвердить свои предположения из-за отсутствия необходимых технологий. Только с развитием синхротронной рентгеновской компьютерной томографии появилась возможность детально изучить находку. Для этого окаменелость исследовали в Европейском центре синхротронного излучения во Франции.
Во время анализа ученые обнаружили ключевую деталь — несросшуюся нижнюю челюсть эмбриона. Эта часть скелета формируется и срастается уже на более поздних этапах развития, когда животное способно самостоятельно питаться. Отсутствие срастания свидетельствует о том, что особь еще не была полностью сформированной и находилась на ранней стадии развития.
Именно это позволило сделать вывод: листрозавр на момент гибели еще находился внутри яйца. Исследователи предполагают, что эти животные откладывали яйца с мягкой скорлупой, поэтому подобные окаменелости сохраняются крайне редко.
Листрозавры появились после массового вымирания в конце пермского периода около 252 миллионов лет назад. Тогда, по оценкам ученых, исчезла значительная часть жизни на планете, в том числе около 70% наземных позвоночных. Несмотря на это, листрозавры смогли выжить и распространиться, адаптировавшись к сложным условиям — высоким температурам и частым засухам.
Исследователи также обращают внимание, что яйцо является относительно большим по сравнению с размерами тела животного. Такие яйца содержат больше желтка, который обеспечивает эмбрион питательными веществами без необходимости в дополнительном уходе. Кроме того, больший объем мог повышать устойчивость к высыханию, что было важным в нестабильном климате того времени.
Ученые считают, что детеныши листрозавров могли вылупляться уже достаточно развитыми, чтобы быстро адаптироваться к окружающей среде. Полученные результаты помогают заполнить пробел в понимании эволюции млекопитающих и дают новые данные о механизмах выживания видов в периоды резких изменений климата.
Напомним, ранее в пустыне Китая нашли хорошо сохранившийся череп динозавра возрастом более 165 млн лет. Благодаря этому удалось восполнить пробелы в исследовании древних гигантов.