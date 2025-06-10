Древние следы динозавров в Бразилии и Камеруне изменили представление о движении континентов

Следы динозавров / © earth.com

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Исследователи обнаружили почти идентичные следы динозавров в северном Камеруне и северо-восточной Бразилии. Эти находки подтверждают: 120 миллионов лет назад Африка и Южная Америка были единым сушей, а динозавры свободно путешествовали между континентами.

Об этом сообщило издание earth.com.

На противоположных сторонах Атлантического океана — в бассейне Кум на севере Камеруна и в регионе Борборема в Бразилии — ученые обнаружили более 260 окаменелых следов динозавров. Они датируются меловым периодом и принадлежат преимущественно трехпалым тероподам — быстрым плотоядным хищникам. Также найдены следы завроподов и орнитоподов, что свидетельствует о наличии стада травоядных.

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Все следы сформировались на мягком речном иле примерно 120 миллионов лет назад — еще до того, как началось образование Атлантического океана. В то время территории современного Камеруна и Бразилии были частями единого континента — Гондваны, который только начал раскалываться на части. Сейчас эти две местности разделяют более 3700 миль.

Открытие позволило ученым реконструировать древний «коридор расселения», который пролегал по болотистым речным долинам. Эти природные магистрали давали воду, укрытие и пищу. Вместе с этим в отложениях рядом со следами сохранились останки черепах, крокодилов, рыб и даже ранних млекопитающих — например, Abelodon abeli, что имеет значение для исследования эволюции современных животных.

Бассейны Кум и Бабури-Фигуил в Камеруне являются полуграбеновыми структурами — участками земной коры, опустившимися между разломами. Их аналоги в Бразилии сохраняют следы с чрезвычайной детализацией, в частности отпечатки кожи и когтей.

Эти геологические памятники стали не только доказательством того, что динозавры путешествовали еще по единой суше, но и важным инструментом для моделирования тектонических процессов прошлого. Сегодня эти данные помогают прогнозировать расположение полезных ископаемых, водоносных горизонтов и адаптацию живых существ к изменениям окружающей среды.

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Напомним, ученые открыли новую «суперземлю» в зоне, пригодной для жизни.