Древним Египтом могла править женщина-фараон: что нашли ученые

Египет / © Associated Press

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Ученые нашли новые доказательства того, что одна из самых загадочных женщин Древнего Египта – Меритнейт – могла иметь статус полноправной правительницы еще при Первой династии.

Об этом говорится в исследовании египтологины Сью Келли и специалисте по цифровой археологии Кристал Миллер, опубликованном в Prague Egyptological Studies.

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Исследовательницы повторно изучили старую фотографию отпечатков печатей, найденных в некрополе Саккара еще в 1946 году. Оригиналы части находок сейчас недоступны, поэтому ученые применили цифровую обработку: повысили контрастность изображения, изолировали иероглифы и создали детализированную векторную реконструкцию.

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В результате на печатях удалось более четко рассмотреть имя Меритнейт внутри сереха – специальной рамки с фасадом дворца, которую в раннем Египте использовали для обозначения имен правителей. Именно это исследователи считают одним из наиболее значимых аргументов в пользу ее царского статуса.

Кто такая Меритнейт

Меритнейт жила около пяти тысяч лет назад во времена Первой династии. Ее положение давно вызывает споры среди египтологов: ее называли женой царя, регентшей при малолетнем сыне Дени или фактической правительницей государства.

На его особый статус указывают и другие археологические находки. Меритнейт имела монументальную гробницу в царском некрополе Абидоса, вокруг которой размещались десятки захоронений слуг и придворных. Ее имя также сохранилось на царском потолке и более поздних печатях.

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Исследовательницы предполагают, что политическая карьера Меритнейт могла продолжаться не менее трех десятилетий. Сначала она могла быть соправительницей царя Джера, а позже – регентшей при своем малолетнем сыне Дэни. В то же время, новые данные позволяют предположить, что в определенный период она имела и собственный статус правителя.

Впрочем, вопрос окончательно не закрыт. Авторы исследования признают, что часть археологических свидетельств остается неоднозначной, а статус Меритнейта на протяжении десятилетий по-разному трактовали египтологи.

Если дальнейшие исследования подтвердят выводы, Меритнейт может оказаться одной из самых древних известных женщин, фактически правивших государством как монархине.

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