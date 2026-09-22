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Древним Египтом могла править женщина-фараон: что нашли ученые
Новое исследование свидетельствует, что Мэритнэйт могла править Древним Египтом как полноправная обладательница еще около 5 тысяч лет назад — задолго до знаменитых Хатшепсут и Клеопатры.
Ученые нашли новые доказательства того, что одна из самых загадочных женщин Древнего Египта – Меритнейт – могла иметь статус полноправной правительницы еще при Первой династии.
Об этом говорится в исследовании египтологины Сью Келли и специалисте по цифровой археологии Кристал Миллер, опубликованном в Prague Egyptological Studies.
Исследовательницы повторно изучили старую фотографию отпечатков печатей, найденных в некрополе Саккара еще в 1946 году. Оригиналы части находок сейчас недоступны, поэтому ученые применили цифровую обработку: повысили контрастность изображения, изолировали иероглифы и создали детализированную векторную реконструкцию.
В результате на печатях удалось более четко рассмотреть имя Меритнейт внутри сереха – специальной рамки с фасадом дворца, которую в раннем Египте использовали для обозначения имен правителей. Именно это исследователи считают одним из наиболее значимых аргументов в пользу ее царского статуса.
Кто такая Меритнейт
Меритнейт жила около пяти тысяч лет назад во времена Первой династии. Ее положение давно вызывает споры среди египтологов: ее называли женой царя, регентшей при малолетнем сыне Дени или фактической правительницей государства.
На его особый статус указывают и другие археологические находки. Меритнейт имела монументальную гробницу в царском некрополе Абидоса, вокруг которой размещались десятки захоронений слуг и придворных. Ее имя также сохранилось на царском потолке и более поздних печатях.
Исследовательницы предполагают, что политическая карьера Меритнейт могла продолжаться не менее трех десятилетий. Сначала она могла быть соправительницей царя Джера, а позже – регентшей при своем малолетнем сыне Дэни. В то же время, новые данные позволяют предположить, что в определенный период она имела и собственный статус правителя.
Впрочем, вопрос окончательно не закрыт. Авторы исследования признают, что часть археологических свидетельств остается неоднозначной, а статус Меритнейта на протяжении десятилетий по-разному трактовали египтологи.
Если дальнейшие исследования подтвердят выводы, Меритнейт может оказаться одной из самых древних известных женщин, фактически правивших государством как монархине.
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