Древний египетский свиток снова разжег споры о «библейских великанах»

Древний папирус возрастом более 3300 лет привлек внимание археологов из-за описаний людей необычного роста, которые могут перекликаться с библейскими упоминаниями о нефилимах. Ученые рассматривают текст как возможную небиблейскую параллель с древними легендами, хотя другие специалисты предостерегают от буквальных трактовок.

Древнеегипетский свиток «Анастаси», хранящийся в Британском музее, описывает военные походы и сложные условия во время древней кампании. Автор письма по имени Хори предупреждает о встречах с высокими и яростно настроенными людьми, которые якобы возвышались над обычными воинами ростом до восьми футов. В тексте говорится о «сесу» — группе, которая скрывалась в ущельях и была известна жестоким поведением.

Именно эти описания побудили экспертов из Института библейской археологии Армстронга приобщить свиток к дискуссиям о возможном существовании библейских великанов. Некоторые исследователи предполагают, что речь идет об упоминании Ога — правителя рефаимов, описанного в еврейских текстах. Они ссылаются также на древнюю ханаанскую табличку, где упоминаются божества и города, связанные с историями об этом царе.

По оценкам института, приведенные Хори размеры могли бы соответствовать росту по меньшей мере от 2,03 до 2,59 метра, что подпитывает гипотезы об отдельной группе людей необычно крупного телосложения. В Книге Бытия также упоминаются «нефилимы» — слово, которое переводят как «великаны» или «падшие». Традиционно считается, что этот народ исчез во время Потопа, но отдельные библейские источники намекают на их более поздних потомков.

Несмотря на это, значительная часть историков призывает не делать сенсационных выводов. Ученые отмечают, что «сесу» (или «шасу») были кочевыми племенами Леванта, а описания в свитке вполне могут отражать военные трудности, преувеличения или личные впечатления автора, а не свидетельства о потерянной расе великанов.

Дискуссии продолжаются, но большинство специалистов сходятся в одном: древние тексты часто сочетают реальные события с образными описаниями, поэтому свиток является важным историческим источником, хотя и не подтверждает мифологические сюжеты о великанах.

Напомним, новое исследование итальянского инженера ставит под сомнение всю историю Древнего Египта. Согласно анализу эрозии камня, Хеопс мог лишь «отремонтировать» монумент, построенный неизвестной цивилизацией еще во время ледникового периода.