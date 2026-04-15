Древний грызун-гигант весил полтонны и имел укус, способный ломать кости: что известно
J. monesi жил миллионы лет назад и значительно превышал размерами современных грызунов. Его укус достигал тысяч ньютонов и привлек внимание исследователей.
Самый большой грызун, который когда-либо существовал на Земле, мог весить почти полтонны и отличался очень сильным укусом. Речь идет о Josephoartigasia monesi — вымершем виде, жившем в Южной Америке несколько миллионов лет назад.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Этот гигантский грызун был описан учеными в 2008 году на основе почти полного окаменелого черепа, найденного еще в 1987 году в Уругвае. Находка долгое время хранилась в музее, пока ее снова не открыл куратор музея. По оценкам ученых, животное жило примерно от 4 до 2 миллионов лет назад.
Несмотря на статус крупнейшего грызуна в истории, точные размеры J. monesi остаются предметом дискуссий. Ранние оценки предполагали массу от 468 кг до более 2,5 тонны, однако более поздние исследования значительно скорректировали эти данные. В частности, в 2022 году ученые пришли к выводу, что вес животного составлял около 480 кг. Расхождения объясняют тем, что предыдущие расчеты не учитывали нелинейную связь между размером черепа и массой тела.
По форме тела этот грызун, вероятно, больше напоминал современного пакарана(Dinomys branickii), а не привычных крыс или капибар. В то же время его размеры значительно превышали любых современных представителей этой группы.
Отдельное внимание исследователей привлекает сила укуса этого животного. По результатам моделирования, проведенного в 2015 году, укус J. monesi мог достигать около 1389 ньютонов на резцах и более 4000 ньютонов на коренных зубах. Для сравнения, примерно такая сила нужна, чтобы сломать бедренную кость человека.
В то же время ученые предполагают, что этот мощный укус использовался не для охоты, а преимущественно для обработки твердой растительности, выкапывания корней и, вероятно, для защиты.
