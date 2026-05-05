Древний родственник крокодила мог разжевывать добычу большую себя: что выяснили ученые

Крокодил / © Shutterstock

Палеонтологи описали новый вид древнего родственника крокодилов, жившего примерно 210 миллионов лет назад на территории современного штата Нью-Мексико в США. Животное имело крепкий череп, более короткую морду и мощные челюсти, что могло помогать ему охотиться на большую или более твердую добычу.

Об этом говорится в материале Earth.com.

Новый вид получил название Eosphorosuchus lacrimosa. Его останки нашли еще в 1948 году на ранчо Ghost Ranch, известном месте палеонтологических находок, однако десятилетиями окаменелость хранилась в музейной коллекции и считалась близкой к другому виду Hesperosuchus agilis.

Долгое время ученые предполагали, что два найденных рядом крокодиловидных животных принадлежали к одному роду. Однако новое исследование специалистов Йельского университета показало: у одного из этих хищников было другое строение черепа и челюстей.

Кости Eosphorosuchus lacrimosa. / © earth.com

Прорыв стал возможен благодаря компьютерной томографии. Ученые смогли виртуально "разобрать" окаменевший череп кость за костью, не повреждая образец. После этого стало ясно, что животное отличалось от уже известных представителей Hesperosuchus.

По словам исследователей, Eosphorosuchus lacrimosa имел более короткую морду, более массивный череп и строение, приспособленное к более сильному укусу. Это говорит о том, что он мог охотиться иначе, чем его более легкий и более быстрый родственник.

Оба животных были примерно размером с шакала и, вероятно, жили в одной экосистеме — вблизи древних рек и влажных берегов. Hesperosuchus agilis, судя по телосложению, был быстрым наземным хищником с длинной мордой и сильными задними конечностями. Зато Eosphorosuchus был более крепким и, вероятно, мог справиться с большей добычей.

Особенность находки еще и в том, что оба хищника, вероятно, погибли одновременно — возможно, из-за внезапного наводнения или оползня. Их останки оказались погребены рядом, фактически зафиксировав один момент из жизни триасовой экосистемы.

Ученые считают, что открытие показывает: ранние родственники крокодилов уже в позднем триасе активно приспосабливались к разным образам жизни и охоты. Тогда они еще не походили на современных крокодилов, а скорее напоминали скорых четвероногих наземных хищников.

Исследователи также отмечают, что эта история демонстрирует важность музейных коллекций. Иногда новые виды не нужно искать при раскопках — они уже десятилетиями лежат в хранилищах, ожидая современных методов анализа.

