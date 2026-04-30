Древний тропический лес сохранился в железной породе: сенсационное открытие ученых

Железная порода сохранила тропический лес / © Unsplash

Богатая железом порода сохранила древний тропический лес в поражающих деталях. Ученые обнаружили, что богатая железом порода под австралийскими сельскохозяйственными угодьями сохранила пропавший тропический лес в удивительных деталях.

Она охватывает органы, пигменты и даже крошечных пауков. Об этом пишет Earth.com.

Природа сохранила доисторический тропический лес

Это открытие превращает обычные с виду ржаво-коричневые отложения в новую цель для охотников за ископаемыми. Ранее во время полевых работ они могли проигнорировать ржавые слои, но не сейчас.

На юго-востоке Австралии обнаружили красные плиты. В них содержатся остатки растений, насекомых, пауков, рыб, перьев и крошечных форм жизни.

Научный сотрудник-палеонтолог из Научно-исследовательского института Австралийского музея (AMRI) Тара Джокич показала, что железосодержащие минералы смогли зафиксировать мягкие ткани.

Сохранившиеся останки включают внутренние органы и детали размером с клетку, в то время как другие образцы демонстрируют детали поверхности, вдавленные в богатую железом породу.

Самые мягкие окаменелости происходят из тихих мулов, вулканического пепла, известняка или мелких пород. Эти среды быстро скрывают тела и изолируют доступ кислорода. На новом исследовательском объекте Макгратс-Флэт тела находятся внутри феррикрета, твердой породы, сцементированной минералами железа.

Богатые железом отложения обычно являются признаком выветривания, медленного разрушения породы вблизи поверхности. В этом же случае тот же материал стал средой для образования окаменелостей. Это подвергает сомнению привычку сосредотачиваться только на знакомых породах и игнорировать необычные месторождения.

Между 11 и 16 миллионами лет назад в Новом Южном Уэльсе, штате на юго-востоке Австралии, рос влажный тропический лес. Сохранившиеся тысячи окаменелостей с этого места свидетельствуют об активной экосистеме, которая сейчас похоронена под сельскохозяйственными угодьями.

Это крайне редкая находка со времен, когда Австралия была более влажной и закрытой.

Красные пласты плит исследовали под микроскопом. Они состоят преимущественно из гетита — железного минерала, который может образовывать частички цвета ржавчины. Когда эти микрочастицы покрывали тела и заполняли ткани, они сохраняли кожуру листьев, поверхность пыльцы, глаза насекомых и цветные клетки рыб.

Твердые вещества и животные имели худший результат, ведь кислая, бедная кислородом, природная вода могла растворить или повредить раковины, зубы и некоторые кости, прежде чем они успели окаменеть.

Ученые предположили, что окаменелости, скорее всего, образовались в озере. Теплая, влажная погода разрушила соседний базальт, темную вулканическую породу, богатую железом, а кислые грунтовые воды перенесли растворенное железо вниз по склону.

«Феррикрет — это не просто продукт выветривания, а исключительная среда для сохранения окаменелостей», — написала Джокич.

Теперь исследователи из Австралии не будут игнорировать поиски прошлого в таких каменных глыбах. Перспективные места будут иметь тонкослойный феррикрет, старые русла рек и богатые железом вулканические породы поблизости.

Макгратс-Флэт сочетает утраченный тропический лес, необычную химию и погребенное железо в один четкий урок: сохранение может происходить в породах, которым ученые когда-то не доверяли.

