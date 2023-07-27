Древняя ДНК раскрыла, кто именно жил в резиденции правителей инков

Антропологи из Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили в Мачу-Пикчу следы ДНК древних жителей города.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Мачу-Пикчу – древний город-крепость инков, построенный около 1420 года. Строительство у поселения длилось до XVI века – времени прихода испанских конкистадоров. Захватчики не дошли до крепости, так что на долгие годы о ней забыли. Этот факт помог крепости сохранить свой первозданный вид.

Лишь в начале XX века американский археолог Хайрам Бингем открыл в Андах инкскую крепость, о которой рассказывали местные жители. Историки до сих пор спорят о том, когда была построена крепость и при каких обстоятельствах жители покинули ее.

В новой работе авторам удалось секвенировать древнюю ДНК из останков 68 человек – 34, похороненных в Мачу-Пикчу и 34, похороненных в Куско (город недалеко от Мачу-Пикчу, столица империи инков). Используя углеродный анализ, ученые датировали останки и обнаружили, что некоторые из этих людей были похоронены до инков. Это говорит о том, что первые поселения на этом месте были основаны до XIII века.

"Из всех проанализированных нами образцов ДНК, мы обнаружили, что 17 человек происходили из отдаленных земель. Они включали все регионы перуанского побережья и высокогорья, а также районы Амазонки в Перу, Эквадоре и Колумбии. Только у семи из похороненных людей была родословная, который мог быть связан с большим южным нагорьем Перу, где находятся Мачу-Пикчу и Куско", – отметили исследователи.

По данным исследователей, оставшиеся 13 человек имели смешанное происхождение, в том числе из таких далеких стран, как Бразилия и Парагвай. Возможно, они были связаны с неизвестными американскими предками.

"Примечательно, что все люди были похоронены вместе на основных кладбищах, независимо от их происхождения. Это может означать, что они считались равными по статусу друг другу, что, в свою очередь, предполагает, что они родились в другом месте и прибыли в Мачу- Пикчу", – добавили ученые.

Скорее всего, эти люди принадлежали к классу "избранных" – таких людей отбирают в молодом возрасте и назначают на пожизненную государственную или религиозную службу.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

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