Древняя монета с лицом Иисуса может изменить отношение к самому известному христианскому артефакту

Константинопольская монета 10 века, вероятно, высечена как копия лекарства Иисуса из Туринской плащаницы, что доказывает ее подлинность / © forum.autoua.net

Древняя монета с «реальным лицом» Иисуса может доказать, что наиболее дискутируемый вопрос христианства наконец-то получит правдивый ответ. Эта монета бросает вызов скептикам, утверждающим, что Туринская плащаница является средневековым подлогом.

Об этом пишет Daily Mail.

Радиоуглеродная датировка 1988 года отнесла Плащаницу к периоду между 1260 и 1390 годами нашей эры, что, казалось бы, безоговорочно опровергало утверждение, что этот артефакт был погребальным саваном Христа. Однако некоторые исследователи настаивали, что протестированные образцы были взяты из участков ткани, отремонтированных в течение этого периода.

Связь между монетой и Плащаницей

Бронзовый фолис, отчеканенный в Константинополе между 969 и 976 годами нашей эры, имеет впечатляющее сходство с изображением лица на Плащанице.

Джастин Робинсон, историк из The London Mint Office, частной компании, которая продает памятные монеты и медали для коллекционеров, отмечает, что крошечный портрет на монете, размером в один сантиметр, удивительно воспроизводит характерную крестообразную форму, образованную бровями, челом и носом.

«Я думаю, очевидное сходство между монетой и лицом на Туринской плащанице показывает, что видели граверы в Константинополе [де демонстрировалась Плащаница — ред.] в десятом веке. Если граверы монет копировали лицо на Плащанице в десятом веке, то это свидетельствует о том, что Плащаница не может быть посредневековой подделкой», — пояснил Робинсон, купивший монету в 2018 году.

Детали, свидетельствующие о подлинности

Майкл Ковальский, ведущий эксперт по Туринской плащанице, рассказал журналистам, что портрет Иисуса на монете имеет некоторые характерные черты, которые, «кажется, были скопированы непосредственно из Плащаницы», включая две длинные пряди волос на левой стороне головы.

«Мне особенно трудно понять, почему гравер создал бы изображение с более длинными волосами с одной стороны, если он не скопировал то, что считалось настоящим образом Иисуса», — отметил Ковальский.

Монета также содержит надписи, подчеркивающие ее священное значение: вокруг лица написано «Бог с нами», а на обороте – «Иисус Христос, Царь царей».

Робинсон также отметил, что изображение содержит характерную метку на правой щеке, небольшой квадрат под усами и раздвоенную бороду, с свисающими с обеих сторон длинными волосами и двумя параллельными прядями внизу слева — детали, сильно перекликающиеся с Плащаницей.

"Я считаю это убедительным доказательством того, что граверы монет в Константинополе тщательно скопировали лицо", - сказал Робинсон.

Историк подчеркнул недостатки радиоуглеродной датировки Плащаницы, сказав, что образец, протестированный в 1988 году, был взят из угла Плащаницы, который ремонтировали в средние века для укрепления ткани.

«Угол Плащаницы часто держали священники часами во время публичных показов, столетиями подвергая ткань воздействию прикосновений, пота и износу. Кроме того, ученые отмечают, что огонь может исказить результаты углеродного анализа, а Плащаница была сильно повреждена во время пожара в 1532 году», – продолжил Робинсон.

Он подчеркнул, что со всеми этими особенностями монета «слишком сильно напоминает Плащаницу, чтобы это можно было отбросить это как случайность».