Graecopithecus freybergi. Художественное представление: Велизар Симеоновский

В Болгарии обнаружили окаменелость обезьяны вида Graecopithecus freybergi, возрастом более 7 миллионов лет, которая могла передвигаться на двух ногах.

Об этом сообщило издание Science Alert.

По оценкам ученых, это животное жило около 7-7,2 миллиона лет назад и весило примерно 24 килограмма. Речь идет о взрослой самке размером с небольшого шимпанзе. Бедренную кость обнаружили на месте раскопок Азмака, где ранее также находили другие останки этого вида.

Исследователи обращают внимание на анатомические особенности бедренной кости. В частности, длинная шейка кости и характерные места прикрепления мышц могут свидетельствовать о способности к двуногому движению. Кроме того, структура внешнего слоя кости указывает на нагрузки, присущие вертикальному передвижению.

В то же время окаменелость имеет и черты, характерные для четвероногих существ. В исследовании отмечается, что эта обезьяна могла сочетать различные способы движения: ходить прямо в определенных ситуациях, но также передвигаться на четырех конечностях.

По мнению авторов работы, двуногость могла развиваться в условиях изменения среды — когда лесистые территории постепенно превращались в саванны. В таких условиях вертикальная ходьба могла помогать животным осматривать территорию, искать пищу или переносить потомство.

Исследователи также предполагают, что предки человека могли происходить не только из Африки, но и из региона Балкан. По их гипотезе, изменения климата в восточном Средиземноморье могли способствовать миграции млекопитающих в Африку.

Впрочем, эта версия остается дискуссионной. Часть ученых отмечает, что доказательств для пересмотра африканского происхождения человека недостаточно.

Гоминин или даже предок гоминида (современной африканской обезьяны), расположенный в достаточно изолированном месте на юге Европы, географически не имеет особого смысла как предок современных африканских обезьян, или, в частности, как древнейший предок африканских гомининов», — отметил Рик Поттс из Смитсоновского музея.

