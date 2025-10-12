- Дата публикации
Древняя тайна пирамид наконец-то раскрыта: ученые нашли следы гидравлического механизма
После тысячелетий загадок археологи наконец-то объяснили, как строили пирамиды в Египте. Исследование пирамиды Джосера показало, что древние египтяне могли использовать гидравлическую систему для поднятия каменных блоков.
На протяжении тысячелетий люди пытались разгадать, как древние египтяне строили свои гигантские пирамиды. Теории заговора и даже предположения о внеземном вмешательстве кружили вокруг этого вопроса, но никакого конкретного ответа не последовало.
Об этом рассказывает UNILAD.
Теперь эксперты, исследовавшие Ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре, раскрыли один из ключевых секретов древних мастеров. Ученые пришли к выводу, что для поднятия массивных каменных блоков на место использовался гидравлический подъемный механизм.
Изучая внутреннюю структуру пирамиды и окружающие водоразделы, исследователи обнаружили следы дамбы и временного озера, которые могли служить частью системы для перемещения камней. Вода обеспечивала давление для подъема блоков и их точной установки в характерную пирамидальную форму.
Авторы открытия отмечают, что южная часть рва содержала специальную конструкцию с отсеками для регулирования потока воды и очистки, что свидетельствует о высоком уровне гидравлического знания древних египтян.
"Это открытие показывает, что древние архитекторы использовали гидравлику не только для орошения, но и для строительства огромных каменных сооружений", - подчеркивают ученые.
Ступенчатая пирамида Джосера, одной из старейших пирамид Египта (около 5000 лет), теперь открывает нам еще одну грань своего невероятного инженерного совершенства.