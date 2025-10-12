ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
1357
Время на прочтение
1 мин

Древняя тайна пирамид наконец-то раскрыта: ученые нашли следы гидравлического механизма

После тысячелетий загадок археологи наконец-то объяснили, как строили пирамиды в Египте. Исследование пирамиды Джосера показало, что древние египтяне могли использовать гидравлическую систему для поднятия каменных блоков.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Пирамида в Египте

Пирамида в Египте / © Фото из открытых источников

На протяжении тысячелетий люди пытались разгадать, как древние египтяне строили свои гигантские пирамиды. Теории заговора и даже предположения о внеземном вмешательстве кружили вокруг этого вопроса, но никакого конкретного ответа не последовало.

Об этом рассказывает UNILAD.

Теперь эксперты, исследовавшие Ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре, раскрыли один из ключевых секретов древних мастеров. Ученые пришли к выводу, что для поднятия массивных каменных блоков на место использовался гидравлический подъемный механизм.

Изучая внутреннюю структуру пирамиды и окружающие водоразделы, исследователи обнаружили следы дамбы и временного озера, которые могли служить частью системы для перемещения камней. Вода обеспечивала давление для подъема блоков и их точной установки в характерную пирамидальную форму.

Пирамида в Египте. / © Фото из открытых источников

Пирамида в Египте. / © Фото из открытых источников

Авторы открытия отмечают, что южная часть рва содержала специальную конструкцию с отсеками для регулирования потока воды и очистки, что свидетельствует о высоком уровне гидравлического знания древних египтян.

"Это открытие показывает, что древние архитекторы использовали гидравлику не только для орошения, но и для строительства огромных каменных сооружений", - подчеркивают ученые.

Ступенчатая пирамида Джосера, одной из старейших пирамид Египта (около 5000 лет), теперь открывает нам еще одну грань своего невероятного инженерного совершенства.

Дата публикации
Количество просмотров
1357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie