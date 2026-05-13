Альтернативные «вы» теоретически способны влиять на вашу жизнь / © Pixabay

Реклама

Квантовая физика может объяснять реальность совсем не так, как мы привыкли думать. Физик из Оксфорда предположил, что человек не создает мир своими наблюдениями, а сам меняется под влиянием различных вариантов реальности — даже тех, которые существуют в других «ветвях» Вселенной.

Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.

Влатко Ведрал представил необычное объяснение одного из самых известных принципов квантовой механики — так называемого «эффекта наблюдателя». Его суть заключается в том, что квантовые частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока их не зафиксирует наблюдение.

Реклама

Именно поэтому часто возникает популярное представление, что человек якобы создает или изменяет реальность самим фактом наблюдения. Однако физик отмечает: такая трактовка является слишком упрощенной и не совсем соответствует тому, как квантовую реальность описывает современная наука.

По его словам, при взаимодействии с окружающим миром решающие изменения происходят не в самой реальности, а внутри человека. То есть события не формируются наблюдателем — наоборот, разные результаты формируют разные версии самого наблюдателя.

Для объяснения этой идеи ученый привел пример с фотоном и человеком по имени Боб. Если фотон проходит сквозь солнцезащитные очки, Боб видит свет, а его мозг реагирует на сигнал. Если же фотон отражается от линзы, никакой реакции не возникает.

В квантовой физике оба варианта могут существовать одновременно. В одном случае Боб видит фотон, в другом — нет. Человек осознает лишь одну из этих реальностей, хотя обе, согласно теории, продолжают существовать параллельно.

Реклама

Физик сравнивает это с известным парадоксом кота Шредингера — мысленным экспериментом, где кот является и живым, и мертвым, в двух реальностях. По мнению автора теории, многие квантовые эксперименты фактически построены именно на таком принципе.

Ученый также предполагает, что различные «ветви» реальности могут не только существовать параллельно, но и потенциально влиять друг на друга. Теоретически это возможно через процесс квантовой интерференции — когда суперпозиция создается, а затем «отменяется» обратно. В то же время он признает, что реализовать подобное на практике чрезвычайно сложно.

Физик объяснил это на собственном примере из юности. Во время выступления рок-группы, в которой он играл, в его усилителе перегорел предохранитель прямо посреди концерта. Тогда он задумывался, почему оказался именно в таком «неудачном» варианте событий. Позже, изучая квантовую физику, исследователь пришел к выводу, что в теории могла существовать и другая реальность — та, где выступление прошло успешно.

«Столкнется ли когда-нибудь реальность, в которой я успешно играл концерт в подростковом возрасте, с моей нынешней реальностью, создав нечто удивительное? Или же вы когда-нибудь столкнетесь с версией себя, которая выиграла в лотерею? Кажется маловероятным, что эти два события когда-то будут квантово интерферировать, учитывая их сложность, хотя мы никогда не можем исключать такие вещи. Но вопрос, который до сих пор не дает мне спать по ночам: как бы вы вообще узнали, что это произошло? Возможно, как и в случае с Бобом, мои две реальности уже слились, и многие другие продолжают сталкиваться, но я просто

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о проекте Apocalypse Early Warning System, который называют секретным способом отслеживания возможных признаков апокалипсиса. Система позволяет каждому отследить массовое бегство элит из крупных городов.

Новости партнеров