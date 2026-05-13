Другие версии вас могут уже влиять на вашу жизнь — теория физика из Оксфорда
Оксфордский физик заявил, что люди могут существовать сразу в нескольких версиях реальности. Более того, альтернативные «вы» теоретически способны влиять на вашу жизнь.
Квантовая физика может объяснять реальность совсем не так, как мы привыкли думать. Физик из Оксфорда предположил, что человек не создает мир своими наблюдениями, а сам меняется под влиянием различных вариантов реальности — даже тех, которые существуют в других «ветвях» Вселенной.
Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.
Влатко Ведрал представил необычное объяснение одного из самых известных принципов квантовой механики — так называемого «эффекта наблюдателя». Его суть заключается в том, что квантовые частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока их не зафиксирует наблюдение.
Именно поэтому часто возникает популярное представление, что человек якобы создает или изменяет реальность самим фактом наблюдения. Однако физик отмечает: такая трактовка является слишком упрощенной и не совсем соответствует тому, как квантовую реальность описывает современная наука.
По его словам, при взаимодействии с окружающим миром решающие изменения происходят не в самой реальности, а внутри человека. То есть события не формируются наблюдателем — наоборот, разные результаты формируют разные версии самого наблюдателя.
Для объяснения этой идеи ученый привел пример с фотоном и человеком по имени Боб. Если фотон проходит сквозь солнцезащитные очки, Боб видит свет, а его мозг реагирует на сигнал. Если же фотон отражается от линзы, никакой реакции не возникает.
В квантовой физике оба варианта могут существовать одновременно. В одном случае Боб видит фотон, в другом — нет. Человек осознает лишь одну из этих реальностей, хотя обе, согласно теории, продолжают существовать параллельно.
Физик сравнивает это с известным парадоксом кота Шредингера — мысленным экспериментом, где кот является и живым, и мертвым, в двух реальностях. По мнению автора теории, многие квантовые эксперименты фактически построены именно на таком принципе.
Ученый также предполагает, что различные «ветви» реальности могут не только существовать параллельно, но и потенциально влиять друг на друга. Теоретически это возможно через процесс квантовой интерференции — когда суперпозиция создается, а затем «отменяется» обратно. В то же время он признает, что реализовать подобное на практике чрезвычайно сложно.
Физик объяснил это на собственном примере из юности. Во время выступления рок-группы, в которой он играл, в его усилителе перегорел предохранитель прямо посреди концерта. Тогда он задумывался, почему оказался именно в таком «неудачном» варианте событий. Позже, изучая квантовую физику, исследователь пришел к выводу, что в теории могла существовать и другая реальность — та, где выступление прошло успешно.
«Столкнется ли когда-нибудь реальность, в которой я успешно играл концерт в подростковом возрасте, с моей нынешней реальностью, создав нечто удивительное? Или же вы когда-нибудь столкнетесь с версией себя, которая выиграла в лотерею? Кажется маловероятным, что эти два события когда-то будут квантово интерферировать, учитывая их сложность, хотя мы никогда не можем исключать такие вещи. Но вопрос, который до сих пор не дает мне спать по ночам: как бы вы вообще узнали, что это произошло? Возможно, как и в случае с Бобом, мои две реальности уже слились, и многие другие продолжают сталкиваться, но я просто
