Друзья способны предсказывать мысли друг друга - ученые объяснили, как это возможно

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Ученые доказали, что у близких друзей существует особая ментальная связь — их мысли и реакции мозга синхронизируются, что позволяет им почти «читать» мысли друг друга.

Об этом пишет Journal of Neuroscience

Группа исследователей из Шанхайского университета международных исследований провела масштабное исследование, которое подтвердило, что мозг близких друзей работает в похожем ритме. В эксперименте приняли участие 175 человек, из них 47 прошли нейровизуализацию — современный метод исследования активности и структуры мозга, позволяющий изучать различные психические процессы, эмоции и когнитивные функции.

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Во время второго этапа исследования участникам показывали рекламные объявления и просили оценить их привлекательность, а также рекламируемые товары. Оказалось, что близкие друзья часто давали очень похожие оценки, тогда как мнения незнакомых людей существенно расходились. Еще интереснее то, что чем крепче были дружеские связи, тем больше была степень схожести их реакций.

Как мозг друзей реагирует на общие стимулы

С помощью нейровизуализации было зафиксировано, что у близких друзей активируются одни и те же участки мозга. Это зоны, ответственные за восприятие предметов, внимание, память, социальную оценку и систему вознаграждений. Иначе говоря, мозг друзей реагировал на одинаковые стимулы — например, рекламу или продукты — почти одинаково.

Научное объяснение «ментальной связи»

Это исследование дает научное обоснование феномену, который в повседневной жизни часто называют «ментальной связью». Люди иногда замечают, что близкие могут как бы «читать» их мысли или предсказывать реакции. Хотя такое явление кажется мистическим, оно основывается на реальных, измеримых нейронных процессах.

Прогнозы и применение результатов исследования

Авторы исследования отмечают, что на основе активности мозга одного человека можно с высокой точностью предсказать не только его собственные намерения, но и поведение близкого друга — например, готовность приобрести определенный товар. Эти открытия подчеркивают, насколько глубоко крепкие дружеские отношения влияют на совместное восприятие мира и принятие решений. Новые знания могут быть полезными в маркетинге, нейропсихологии и поведенческих науках.

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Напомним, ранее мы писали о том, что нейробиологи научились читать мысли людей, не касаясь головы. Ученые не смогут воспроизвести дословный перевод, однако вполне способны понять о чем думают люди.