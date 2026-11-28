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- Наука и IT
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Дуров призывает владельцев iPhone срочно обновить смартфоны: в чём причина
Telegram начал рассылать владельцам iPhone сообщения с призывом обновить iOS.
Мессенджер Telegram начал рассылать пользователям iPhone сообщения с призывом обновить операционную систему iOS. Основатель платформы Павел Дуров заявил о якобы массовых хакерских атаках на владельцев смартфонов Apple.
Об этомДуровнаписал в социальной сети X.
«Если ваша версия iOS хоть немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Чтобы стать жертвой взлома, достаточно просто зайти на веб-сайт», — написал Дуров.
Он сообщил, что Telegram рассылает соответствующие предупреждения всем пользователям с устаревшими версиями операционной системы.
В сообщениях мессенджер предупреждает о возможных угрозах для личных данных и учетных записей и рекомендует установить последнее доступное обновление iOS.
Напомним, ранее в Центре по противодействию дезинформации при СНБО сообщали, чтов Украине распространилась новая схема мошенничества. Мошенники массово рассылают в Telegram просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе по ссылке.