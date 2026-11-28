Дуров призвал владельцев iPhone обновить iOS — подробности

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Мессенджер Telegram начал рассылать пользователям iPhone сообщения с призывом обновить операционную систему iOS. Основатель платформы Павел Дуров заявил о якобы массовых хакерских атаках на владельцев смартфонов Apple.

Об этомДуровнаписал в социальной сети X.

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«Если ваша версия iOS хоть немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Чтобы стать жертвой взлома, достаточно просто зайти на веб-сайт», — написал Дуров.

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Он сообщил, что Telegram рассылает соответствующие предупреждения всем пользователям с устаревшими версиями операционной системы.

В сообщениях мессенджер предупреждает о возможных угрозах для личных данных и учетных записей и рекомендует установить последнее доступное обновление iOS.

Рассылка в Telegram

Напомним, ранее в Центре по противодействию дезинформации при СНБО сообщали, чтов Украине распространилась новая схема мошенничества. Мошенники массово рассылают в Telegram просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе по ссылке.

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