Два гигантских айсберга движутся к британскому острову: ученые предупредили об угрозе

Айсберги из Антарктиды угрожают британскому острову — подробности / © скриншот с видео

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Два огромных айсберга, которые несколько лет назад откололись от Антарктиды, приближаются к отдаленному британскому острову Южная Джорджия. Один из них по площади сопоставим с Большим Лондоном. Учёные предупреждают, что ледяные гиганты могут представлять опасность для судоходства и повлиять на местную экосистему.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей.

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По данным спутниковых снимков европейской программы Copernicus, айсберги A81 и D32 в настоящее время дрейфуют в море Скотия, в южной части Атлантического океана. Они уже преодолели тысячи километров от побережья Антарктиды и приблизились к Южной Георгии.

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Самый большой из них, A81, откололся от антарктического шельфового ледника Бранта в январе 2023 года. Его площадь составляет примерно 1340 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Большого Лондона.

Второй айсберг, D32, значительно меньше. Он отделился от шельфового ледника Амери в октябре 2022 года. Его площадь составляет около 106 квадратных километров.

Могут ли айсберги столкнуться с островом?

Несмотря на то, что обе ледяные глыбы движутся в направлении Южной Джорджии, ученые не считают их непосредственное столкновение с островом наиболее вероятным сценарием.

Профессор Шеффилдского университета Грант Бигг пояснил, что в большинстве предыдущих случаев крупные айсберги проходили к северу или югу от острова.

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Полярный океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс также предполагает, что мощное океаническое течение может унести A81 и D32 вдоль континентального шельфа вокруг Южной Георгии против часовой стрелки.

Однако существует и другой сценарий. Если подводные части айсбергов окажутся достаточно глубокими, ледяные массивы могут зацепиться за морское дно и сесть на мель.

Южная Джорджия расположена на изолированном участке континентального шельфа. В основном его глубина составляет 100–200 метров, а сам шельф простирается примерно на 50–100 километров от побережья.

По словам океанографа и климатолога Саутгемптонского университета Роберта Марша, учитывая размеры обеих айсбергов под водой, они могут сесть на мель примерно в 100 километрах к юго-западу от острова, вблизи края шельфа.

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Подобная ситуация уже происходила с другим гигантским айсбергом — A23a. В марте прошлого года он сел на мель недалеко от Южной Джорджии, однако впоследствии снова начал двигаться и продолжил дрейф вокруг острова.

Почему айсберги представляют опасность для кораблей

Исследователи отмечают, что наибольшую угрозу для судоходства могут представлять не сами гигантские айсберги, а гораздо более мелкие обломки, образующиеся при их разрушении.

Эндрю Мейерс пояснил, что крупные ледяные массивы постоянно отслеживаются с помощью спутников. Благодаря этому суда, проходящие через Южный океан, могут заблаговременно изменить маршрут и избежать опасного сближения.

В свою очередь, при таянии или расколе айсбергов образуются многочисленные более мелкие глыбы. Некоторые из них могут быть размером с дом, а другие — примерно с автомобиль.

Такие обломки гораздо сложнее обнаружить с помощью радаров. Особенно опасными они становятся в темное время суток, когда экипажам труднее заметить лед на воде.

Именно поэтому рыболовным и туристическим судам следует избегать районов, где после прохождения крупных айсбергов могут оставаться многочисленные обломки.

В то же время основные трансатлантические судоходные маршруты проходят значительно севернее. Промышленный лов криля вблизи Южной Джорджии также сосредоточен с северной стороны острова.

Как гигантские айсберги могут повлиять на природу

Если A81 или D32 застрянут на континентальном шельфе Южной Джорджии, их длительное пребывание может повлиять на местную экосистему.

По словам профессора Роберта Марша, антарктические айсберги содержат частицы горных пород, обогащенные различными микроэлементами. Они попадают в лед при его контакте с породами Антарктиды.

Когда айсберг постепенно тает, эти вещества попадают в воду и служат естественным удобрением для океана.

Это может способствовать активному размножению фитопланктона — микроскопических организмов, которые используют солнечный свет для фотосинтеза и составляют основу морской пищевой цепи.

Увеличение количества фитопланктона потенциально может оказать положительное влияние на другие организмы местной экосистемы.

Однако учёные предупреждают и о противоположных последствиях. Если большой айсберг надолго останется на одном месте, его таяние может нарушить температурный режим воды и изменить местные течения. Такие изменения могут повлиять на морских обитателей, которые приспособились к существующим условиям.

За одним из айсбергов наблюдали ещё до того, как он откололся

История айсберга A81 началась задолго до того, как он отправился в открытый океан.

Еще в 2012 году исследователи заметили, что на шельфовом леднике Бранта начала расширяться большая трещина, известная как Chasm-1.

Она располагалась примерно в 20 километрах от британской антарктической исследовательской станции Галлея.

Из-за угрозы дальнейшего раскола ледника в 2016 году учёные решили перенести станцию дальше вглубь шельфового ледника, чтобы обеспечить безопасность исследовательского комплекса.

В январе 2023 года трещина в конце концов прошла через ледник, в результате чего от него отделился гигантский айсберг A81.

С тех пор за его перемещением продолжают наблюдать с помощью спутников.

В настоящее время исследователи внимательно следят за движением обоих ледяных массивов. Их приближение к Южной Джорджии совпадает с весенним периодом цветения фитопланктона в Южном полушарии.

Учёные стремятся выяснить, пройдут ли трассы A81 и D32 мимо острова или останутся рядом с ним, а также какие последствия это будет иметь для окружающих вод и морских организмов.

Напомним, ранее археологи обнаружили на острове недалеко от Патагонии остатки судна и предметы, которые, возможно, принадлежали охотникам на пингвинов. Их экспедиция 1873 года закончилась кораблекрушением.

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