Два гигантских разлома планеты могут "просыпаться" вместе: ученые предупредили об опасности

Землетрясение / © Associated Press

Геологи установили возможную связь между двумя самыми опасными сейсмическими зонами Северной Америки — Каскадией и разломом Сан-Андреас. Исследование свидетельствует, что землетрясения в зоне субдукции на северо-западе Тихоокеанского побережья могут провоцировать сильные толчки в Калифорнии.

Об этом сообщило издание Live Science.

Выводы базируются на осадочных образцах, отобранных у побережья мыса Мендосино — места, где сходятся границы обеих тектонических систем. Анализ показал, что по крайней мере три землетрясения на разломе Сан-Андреас произошли в пределах нескольких дней после мощных толчков в Каскадии. Еще несколько могли произойти в течение десятилетий после них.

Автор исследования, палеосейсмолог Крис Голдфингер из Университета штата Орегон, заметил, что одновременная активность обоих разломов создала бы серьезный кризис для системы реагирования на стихийные бедствия.

Каскадия способна вызывать землетрясения магнитудой более 8,7-9,2 балла, как это произошло в 1700 году, когда волны цунами достигли берегов Японии. Зато Сан-Андреас — это горизонтальный оползневой разлом, известный катастрофами вроде землетрясения магнитудой 7,9 в Сан-Франциско в 1906 году.

Первые подсказки к нынешним выводам появились еще в 1999 году, когда команда Голдфингера случайно отобрала образцы морских отложений в неправильном месте из-за навигационной ошибки. Необычная структура этих образцов — перевернутые слои песка — указала на то, что два сильных землетрясения могли произойти друг за другом с небольшим временным интервалом.

После десятилетий анализов и дополнительного датирования ученые пришли к выводу: мощные толчки Каскадии способны передавать напряжение на разлом Сан-Андреас, вызывая землетрясения в обоих регионах.

Сейсмолог Гарольд Тобин из Вашингтонского университета, который не участвовал в исследовании, назвал результаты убедительными, но призвал к дальнейшим проверкам, ведь система остается чрезвычайно сложной.

