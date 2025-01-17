Два миллиона камешков со всего мира: как была создана самая важная мозаика римской эпохи

Новое исследование показало, что знаменитая мозаика с изображением Александра Македонского, найденная в Помпеях, состоит примерно из 2 миллионов фрагментов, добытых в карьерах далеко за пределами его империи, простиравшейся от Балкан до современного Пакистана. Камешки для создания мозаики привозились из карьеров по всей Европе, в том числе из Италии, Пиренейского полуострова и Туниса.

Об этом пишет Live science.

Мозаика, возраст которой оценивается примерно в две тысячи лет, была погребена под слоем вулканического пепла в Помпеях во время извержения Везувия в 79 г. н. э. В 1831 году это произведение искусства обнаружили археологи в так называемом "Доме Фавна", который вероятно принадлежал семье богатых горожан. Сейчас мозаику Александра Македонского можно увидеть в экспозиции Национального археологического музея Неаполя.

"Мозаика Александра считается самой важной мозаикой римской эпохи. На ней изображен Александр, правивший с 336 по 323 г. до н. э., и македонская армия, одерживающая победу над персидским царем Дарием III и его войсками. Одинокое дерево на заднем плане намекает, что это битва при Иссе, которая произошла в 333 г. до н. э. на месте, которое сейчас является турецко-сирийской границей. Согласно арабским и средневековым текстам, в том числе от Марко Поло, эта битва была известна местным жителям как "битва у сухого дерева" или "битва у одинокого дерева"", — рассказали авторы исследования.

Несколько лет назад музей начал реставрацию мозаики, которая предполагала ее неинвазивное изучение. Команда ученых использовала несколько методов, включая портативную рентгеновскую флуоресценцию для идентификации элементов мозаики.

"Тессеры [кусочки мозаики – ред.] состояли из десяти типов цветов, мастерски объединенных для усиления художественных эффектов, характерных для мозаики Александра", – отметили исследователи.

Эти 10 цветов включали оттенки белого, коричневого, красного, желтого, розового, зеленого, серого, синего, черного и прозрачного. Причем кусочки имели широкий спектр микротекстур. Древние создатели мозаики уделили особое внимание лицу Александра.

"Оно состоит из нескольких оттенков розового с заметными изменениями в эффектах люминесценции, вероятно, связанных с различным химическим составом кусочков мозаики. Это, возможно, самое знаковое и известное изображение лица Александра Македонского в древнем искусстве", – отметили авторы исследования.

Чтобы определить происхождение отдельных элементов мозаики, ученые изучили карьеры, которые использовались во времена Римской империи. Некоторые из белых кусочков мозаики могут быть белым мрамором из карьеров Апуанских Альп в Италии, который начали добывать в I веке до н. э. Розовые камешки, вероятно, были привезены из Португалии, желтые – из римского города Симиттус на территории современного Туниса, а темно-красные элементы – с мыса Матапан в Греции.

Напомним, одежду Александра Македонского нашли через несколько тысячелетий в древнем погребении. Новые археологические исследования выявили кусок ткани с "физическим описанием, точно соответствующим" тунике, которую носил завоеватель.

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