Два мира на краю Солнечной системы таят одну и ту же загадочную химическую загадку: что известно

Плутон / © Unsplash

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Космический телескоп JWST обнаружил на Плутоне и спутнике Сатурна Титане одинаковую неизвестную химическую сигнатуру. Исследователи пока не смогли установить, какое именно вещество или соединение создает этот сигнал.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследование провела международная группа ученых под руководством астронома Бруно Безара из Французского национального центра научных исследований (CNRS).

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Несмотря на значительное расстояние между Плутоном и Титаном, оба небесных тела обладают схожими чертами. Они богаты азотом и углеводородами и обладают атмосферами, в которых под действием солнечного излучения образуются аэрозольные дымки.

Титан, открытый в 1655 году, покрыт плотной атмосферой, что затрудняет исследование его поверхности. В то же время благодаря миссии «Кассини» учёным удалось установить, что на спутнике есть озёра жидкого метана и этана, дюнные поля, горы и тектонические структуры. Ученые также рассматривают Титан как объект для изучения пребиотической химии, ведь у него есть азотная атмосфера, метан, реки, озера и сезонные изменения.

В ходе наблюдений за Титаном инфракрасный космический телескоп JWST зафиксировал необычную особенность поглощения света. Такой же сигнал независимо друг от друга зарегистрировали два разных научных прибора телескопа.

Особенности поглощения в инфракрасном спектре помогают определять химический состав веществ, ведь каждая молекула имеет свой собственный спектральный отпечаток. Однако на этот раз полученный сигнал не совпал ни с одним из известных веществ.

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В ходе отдельной программы наблюдений JWST аналогичную особенность обнаружили и на Плутоне. Там этот сигнал оказался сильнее, чем на Титане.

По данным исследователей, сигнал, вероятно, исходит с поверхности обоих небесных тел, а не из атмосферы. Ученые сравнили его с десятками известных соединений, в частности с бензолом, ацетиленом, кетеном и пропадиеном, однако ни одно из них не дало убедительного совпадения.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что сигнал может генерироваться уже известным соединением, спектральные свойства которого изменяются при взаимодействии с другими веществами или при изменении физической формы.

В дальнейшем учёные планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы определить места появления сигнала на поверхности Титана. Также ожидается, что миссия NASA Dragonfly, которая должна прибыть к спутнику в середине 2030-х годов, поможет исследовать возможные соединения вблизи.

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Напомним, китайский космический аппарат «Тяньвэнь-2» впервые в истории передал подробные снимки квазиспутника Земли Камоалева (2016 HO3), который часто называют «мини-луной». Это первые крупные снимки этого редкого астероида.

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