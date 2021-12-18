Две дозы COVID-вакцины Pfizer не обеспечивают детей от 2 до 5 лет ожидаемым уровнем защиты: исследование

Две дозы COVID-вакцины Pfizer не обеспечивают детей от 2 до 5 лет ожидаемым уровнем защиты: исследование

Разработчики проведут дополнительные исследования, вколов участникам испытаний третью дозу своей COVID-вакцины.

Две дозы вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, не обеспечивают ожидаемый уровень защиты у детей от двух до пяти лет.

Об этом свидетельствуют итоги предварительных испытаний препарата, сообщает CNN.

Отмечается, что разработчики решили добавить третью дозу COVID-вакцины для всех детей и младенцев от 6 месяцев до 5 лет, которые участвуют в испытании.

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"Исследование теперь будет содержать оценку третьей дозы в 3 микрограмма, введенной по меньшей мере через два месяца после второй дозы", — рассказали в Pfizer.

Компания ранее объявила об уменьшении дозы своей вакцины против коронавируса до 30 мкг для подростков от 12 лет, до 10 мкг для детей от 5 до 11 лет, а также до 3 мкг для самой младшей группы пациентов.

Первые исследования показали, что небольшая доза вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов, однако промежуточные данные, полученные независимым советом по мониторингу данных и безопасности, обнаружили, что пациенты от 2 до 5 лет "не имеют ожидаемого иммунного ответа".

В то же время, отметили в американской фармкомпании, "никаких проблем с безопасностью обнаружено не было, и доза в 3 микрограмма продемонстрировала благоприятный профиль безопасности у детей от 6 месяцев до 5 лет".

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"Решение оценить третью дозу в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу, чтобы максимизировать профиль риска и пользы", – добавили в Pfizer.

Если исследование с тремя дозами окажется успешным, разработчики рассчитывают предоставить регуляторам данные по экстренному одобрению своего препарата для детей от 6 месяцев до 5 лет в первой половине 2022 года.

В компании также планируют исследовать влияние третьей дозы вакцины от коронавируса на детей еще из двух возрастных групп, в том числе от 5 до 11 лет, а также от 12 до 15 лет.

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