Две редкие золотые монеты в возрасте 2300 лет обнаружили в болоте

В Швейцарии археологи обнаружили две редкие кельтские монеты в возрасте 2300 лет.

Об этом пишет Live Science.

Две золотые монеты обнаружили еще весной в болоте недалеко от коммуны Арисдорф. Монеты были созданы примерно в III веке до н.э.

В заявлении швейцарских археологов от 18 декабря сказано, что артефакты входят в древнейшие, обнаруженные в стране. Всего подобных монет насчитывается не больше 20.

Также отмечается, что в те времена кельтские воины часто служили наемниками и получали жалованье золотыми греческими монетами. Вдохновляясь дизайном, кельтские мастера начали производить похожие монеты. Например, на обнаруженных с одной стороны изображен профиль бога Аполлона, но на других — конь. Однако к обоим изображениям, присущим греческой традиции, добавлены кельтские узоры.

Швейцарские ученые полагают, что монеты были предназначены для оплаты товаров, поскольку слишком ценны. Скорее всего, их использовали как подношение богам. Болото, где были обнаружены монеты, кельты вполне могли считать священным.

