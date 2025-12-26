Две тысячи лет извержения: что скрывает самый неутомимый вулкан планеты

Стромболи. Фото: Carsten Steger/CC BY-SA 4.0

Вулкан Стромболи, расположенный на небольшом острове к северу от Сицилии, считается одним из самых активных в мире. Зафиксированные данные свидетельствуют: по меньшей мере два тысячелетия он практически безостановочно выбрасывает лаву.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Первые упоминания о его активности датируются 350 годом до нашей эры. С тех пор Стромболи почти постоянно демонстрирует короткие взрывные выбросы, которые образуют яркие оранжевые вспышки над морем. Именно из-за такой регулярности и зрелищности вулкан получил прозвище «маяк Средиземноморья». Его характерные взрывы дали название отдельному типу вулканической активности — стромболианскому.

Несмотря на то, что типичные извержения Стромболи не слишком мощные, история вулкана знает и разрушительные эпизоды. Между 1910 и 1931 годами активность резко усилилась. Одним из самых трагических стал случай 22 мая 1919 года, когда серия взрывов вызвала падение тоннажных обломков на остров, пожары, цунами и гибель четырех человек.

Еще более масштабное событие случилось 11 сентября 1930 года — тогда образовалось облако пепла высотой 2,5 километра, перегретые газовые потоки скатились в море, а вокруг падали огромные обломки, среди которых был камень весом около 30 тонн. Погибли шесть человек.

После этих событий вулкан ненадолго затих, но уже 2 февраля 1934 года активность возобновилась. И с тех пор Стромболи продолжает извергаться, оставаясь одним из самых стабильных проявлений вулканической силы на планете.

