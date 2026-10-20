Двигатель "без топлива" бросил вызов гравитации: эксинженер NASA заявил о революционной разработке

Двигатель без топлива / Генерация ИИ / © Фото из открытых источников

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Обычная ракета движется вперед, выбрасывая назад газы, образующиеся при сгорании топлива А что, если устройство сможет двигаться, вообще ничего не выбрасывая наружу? Такая идея давно интересует изобретателей, но в то же время вызывает главный вопрос: откуда тогда возьмется сила, которая будет толкать аппарат?

Об одной из таких революционных разработок пишет Daily Galaxy.

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Что известно о необычном двигателе

Чарльз Бюлер работал с электростатическими системами в NASA, а теперь вместе с командой частной компании Exodus Propulsion Technologies исследует необычный способ движения. Важно, что эта технология не является официальным проектом NASA.

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Исследователи утверждают, что могут создавать тягу с помощью электрических полей, не выбрасывая газы или другие вещества. Этот эффект они назвали Exodus Effect.

При этом двигатель не обходится без энергии: в экспериментах использовали высоковольтное электрическое питание. Необычно именно заявление о возможности движения без выброса газов, как в традиционных ракетах.

По словам Бюллера, команда около 25 лет искала способ создать подобный двигатель. В нее, как утверждает исследователь, входят специалисты с опытом работы в NASA, Blue Origin и ВВС США. Однако это не означает, что эти организации официально участвуют в разработке.

Что показали испытания

Поначалу результаты были очень скромными. По данным команды, в период с 2016 по 2020 год лучшие устройства создавали силу, эквивалентную примерно одной стотысячной силе земного тяготения.

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В конце 2020 года исследователи обустроили вакуумную камеру, позволяющую проводить испытания в условиях, приближенных к космическим. С января по сентябрь 2021 года они проверили в ней 146 устройств.

По словам разработчиков, впоследствии им удалось значительно увеличить силу тяги. Как сообщал The Debrief, о заметном прогрессе команда сообщила за период с начала 2022-го по ноябрь 2023 года. Тогда исследователи сообщили, что достигли показателя, который называют 1 g тяги.

Это утверждение требует пояснения. Бюлер уточнял, что вся испытательная конструкция весила примерно 30–40 граммов, а поверхность, непосредственно создававшая тягу, — всего около 760 миллиграммов. Именно с массой этой поверхности команда сравнивала полученную тягу. Итак, речь идет не о том, что все устройство поднялось в воздух или уже способно поднимать космический корабль.

Зачем двигатель поместили в пластиковый пакет

Один из опытов, описанный в международной патентной заявке, поданной Бюлером и соучредителем Exodus Эндрю Оригемой в 2019 году, предусматривал использование устройства с девятью лопастями. Каждая из них имела длину около 10 сантиметров.

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Конструкцию установили на пенопластовую подставку, привязали нитью к измерителю силы и подсоединили к источнику напряжения до 40 тысяч вольт. Во время испытания прибор зафиксировал силу в среднем около 237 миллиютонов — примерно такую силу тяжести испытывает на Земле предмет массой 24 грамма.

Пластиковый пакет должен был помочь исключить влияние так называемого ионного ветра. Так называют движение воздуха, которое может возникать возле электродов под высоким напряжением и создавать впечатление, будто устройство движется само по себе.

В других опытах команда также пыталась исключить влияние стен установки и магнитного поля Земли. По утверждению разработчиков, измеренная сила не объяснялась этими факторами.

Однако сам факт, что прибор зафиксировал толчок, еще не доказывает открытие нового физического эффекта. Патент описывает изобретение и утверждение его авторов, но не является независимым подтверждением того, что технология работает именно так, как они предполагают.

Почему подобный двигатель раньше не смог доказать свою эффективность

Это не первая попытка создать двигатель, который будет двигаться без выброса газов. Еще в 2001 году британский инженер Роджер Шаер представил EmDrive — устройство, в котором микроволны якобы создавали тягу внутри металлической полости.

В 2016 году лаборатория Eagleworks при NASA сообщила о небольшом эффекте во время испытаний такого устройства. Однако позже исследователи обнаружили, что подобные показатели могут возникать из-за нагревания деталей и погрешности измерения.

Команда Технического университета Дрездена под руководством Мартина Тайсмара тщательно проверила EmDrive. В одном из тестов нагрев металлической полости создавал видимость тяги примерно 20 микроньютонов. После изменения конструкции крепежа этот эффект исчез.

В исследовании, опубликованном в 2021 году, ученые сообщили, что по итогам более точных измерений не выявили убедительных доказательств заявленной тяги. Зафиксированные значения не превышали уровень шума измерительных приборов.

Другое исследование, опубликованное в 2020 году в Journal of Electrostatics, также не выявило необычной тяги в проверенных конфигурациях высоковольтных конденсаторов.

Эти результаты сами по себе не доказывают, что разработка Exodus не работает. Но они показывают, почему необычные показатели следует проверять особенно тщательно: иногда прибор фиксирует не новый физический эффект, а следствие нагревания, движения воздуха или других факторов.

Действительно ли двигатель может изменить космические полеты

В марте 2026 года Бюллер рассказал, что его команда провела около 2000 экспериментов в вакуумной камере. Однако, по данным журналистов, по состоянию на май 2026 г. другая лаборатория еще не опубликовала независимого подтверждения заявленного эффекта по результатам собственных испытаний.

Именно это остается главным вопросом. Чтобы убедить научное сообщество, разработчикам нужно, чтобы другие исследователи повторили эксперимент на своем оборудовании, получили такой же результат и показали, что он не объясняется погрешностями измерений.

Если это удастся, открытие действительно может иметь большое значение для космической инженерии. Но пока корректно говорить о необычной экспериментальной разработке, а не о доказанном прорыве в физике.

Космические двигатели и гравитация — последние разработки

Для будущих полетов к другим планетам ученые рассматривают и технологии, опирающиеся на известные физические принципы. В частности, NASA планирует изменить подход к межпланетным миссиям благодаря ядерно-электрической установке для Марса, в которой реактор будет производить энергию для двигателей космического аппарата.

Для дальнейших путешествий ученые изучают технологии межзвездных полетов. Одно из направлений предполагает использование легких парусов, которые будут разгоняться мощными лазерами, хотя такая концепция также требует значительных инженерных разработок.

В то же время гравитация остается фундаментальным свойством физического мира, а не силой, которую можно произвольно отключить. Поэтому заявления о новых способах противодействия тяготению требуют особенно строгой проверки — так же, как и слухи о внезапном исчезновении гравитации Земли, которые ученые уже опровергали.

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