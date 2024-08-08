Двое американцев отправились в космос на 8 дней и "застряли": что произошло

Два американца 5 июня отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию на новом космическом корабле Boeing Starliner, однако из-за технических неисправностей застряли в космости.

Два американских астронавта — 61-летний Барри "Бутч" Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс — вместо того, чтобы вернуться домой через несколько дней после тестового полета на Международную космическую станцию, до сих пор находятся на орбите уже более двух месяцев и теперь могут встретить там Рождество и Новый год.

Об этом пишет BBC.

Когда 5 июня два американских астронавта отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию, они надеялись вернуться домой через несколько дней. Но все пошло не совсем не по плану. Фактически, Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс до сих пор остаются там, паря высоко над Землей уже более двух месяцев. И теперь перед ними встала перспектива не просто провести в космосе все лето, а даже встретить там Рождество и Новый год.

61-летний Уилмор и 58-летняя Уильямс прилетели на станцию на космическом корабле Boeing Starliner. Это был первый полет такого рода с людьми на борту, и его цель была увидеть, как работает новый космический корабль, прежде чем начать его использовать более регулярно.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс / Фото: Associated Press

Однако во время полета возникли проблемы – в частности, выстоки в его системе двигателей и отключение некоторых двигателей. Хотя астронавты безопасно добрались до космической станции, им понадобится альтернативный вид транспорта, чтобы вернуться домой — если Starliner признают опасным для возвращения на Землю.

На брифинге в среду представители NASA заявили, что окончательных решений о следующих шагах пока не приняли.

"Наш главный вариант – вернуть Бутча и Суни на Starliner. Однако мы провели необходимую планировку, чтобы убедиться, что у нас есть другие возможные варианты", – сказал Стив Стич, менеджер программы NASA Commercial Crew.

По их словам, одним из рассматриваемых потенциальных вариантов является приобщение этих двух астронавтов к миссии, запланированной на сентябрь, и возвращение их на Землю с этой миссией в феврале 2025 года.

Полет на космическую станцию совершит корабль SpaceX Crew Dragon. Первоначальный план предполагал, что на борту будут четыре члена экипажа, но, если нужно, два места можно будет оставить пустыми.

Это означает, что астронавты проведут на борту Международной космической станции (МКС) более восьми месяцев вместо восьми дней. Если использовать Crew Dragon, корабль Starliner вернут на Землю без экипажа, под компьютерным управлением.

Кен Баверсокс, директор отдела космических операций NASA, сказал журналистам, что шансы на возвращение Starliner без экипажа "за последнюю неделю или две немного выросли".

Использование корабля SpaceX для возвращения астронавтов станет ударом для компании Boeing, которая годами пыталась конкурировать с Crew Dragon.

Ранее на этой неделе NASA использовала ракету SpaceX, чтобы доставить на МКС больше еды и запасов, в том числе дополнительную одежду для двух астронавтов. В прошлом месяце на коротком брифинге для прессы астронавты сказали, что они "совершенно уверены" в обратном путешествии, и что их "поразил" Starliner.

Хотя астронавты проведут в космосе гораздо больше времени, чем они планировали, это не станет рекордом. В середине 1990-х годов россиянин Валерий Поляков провел в космосе 437 дней на борту космической станции Мир.

В прошлом году Фрэнк Рубио вернулся с МКС после 371 дня – это самое длительное пребывание в космосе американца.

Сами же американцы, застрявшие в космосе в своих брифингах и интервью, оптимистично отзывались о своей ситуации.

"Я не жалуюсь, что мы побудем здесь еще пару недель", — сказала Уильямс в прошлом месяце.

Однако теперь похоже, что этих недель у них впереди еще может быть много.

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